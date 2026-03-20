В Подмосковье объявили прием заявок на конкурс «Фатьяновские соловьи»

Прием заявок на межрегиональный вокальный конкурс «Фатьяновские соловьи» открыт для солистов и коллективов из Подмосковья в возрасте от 16 до 35 лет. Первый отборочный тур продлится до 29 мая 2026 года, полуфинал и финал пройдут в Вязниках Владимирской области, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Конкурс организован по инициативе председателя Законодательного собрания Владимирской области Ольги Хохловой и молодежной думы. Проект посвящен творческому наследию поэта-песенника Алексея Фатьянова. Участникам предстоит исполнить произведения на его стихи в сольном или коллективном формате — предусмотрено несколько номинаций.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова подчеркнула значение конкурса для сохранения культурного наследия.

«Алексей Фатьянов — это поэт-фронтовик, певец русской души. Его произведения стали символом целой эпохи, объединяющим звеном между поколениями. Участвуя в этом конкурсе, вы не просто соревнуетесь в вокальном мастерстве. Вы становитесь хранителями великого культурного кода», — отметила Самединова.

Конкурс пройдет в три тура. Первый этап уже стартовал и продлится до 29 мая 2026 года. Для участия необходимо направить в оргкомитет на электронную почту zsvo@zsvo.ru заявку по выбранной номинации и видеозапись исполнения. Принимаются записи, сделанные не ранее 2025 года. Подробные условия опубликованы в положении о конкурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.