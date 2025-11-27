В Подмосковье направят 39 млрд рублей на поддержку пенсионеров в 2026 году

В Московской области большое внимание уделяется поддержке старшего поколения. О том, какие льготы доступны для пенсионеров в Подмосковье и в каком объеме на эти цели предусмотрено финансирование в 2026 году, подробнее рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Московская область — регион с высоким уровнем жизни, и мы стремимся, чтобы наши пенсионеры это также могли ощущать. В бюджете Московской области на 2026 год на поддержку людей старшего поколения запланированы средства в размере 39 миллиардов рублей. Получателями мер социальной помощи в Подмосковье являются полтора миллиона пенсионеров. Для них доступны компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии. И это я привел в пример только три меры поддержки, которые являются наиболее востребованными. Мы продолжаем совершенствовать эту систему, потому что благополучие старшего поколения — для нас важная составляющая», — подчеркнул Голубев.

Он привел данные по количеству получателей самых популярных мер поддержки.

«Компенсация по квартплате включает в себя ежемесячную денежную выплату за содержание и найм жилого помещения — ее получают около 2 тысяч человек, на уплату взноса на капитальный ремонт — здесь получателей порядка 82 тысяч пенсионеров, за ТКО — около 423 тысяч. Что касается бесплатного проезда — за 10 месяцев 2025 года по соцкартам пенсионерами совершено 66 миллионов поездок. Региональную доплату к пенсии получают порядка 270 тысяч человек серебряного возраста», — перечислил Андрей Голубев.

Кроме того, депутат отметил, в бюджете Московской области на 2026 год запланировано финансирование федерального проекта «Старшее поколение» в объеме более 525 миллионов рублей.

«Средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она позволяет родственникам бесплатно обучиться уходу и официально трудоустроиться в областном социальном центре, а это значит — получать зарплату, стаж и при этом помогать близкому человеку. Система долговременного ухода внедрена в 8 городских округах Московской области. На учете состоит 871 человек. Система уже показала свою эффективность — отмечается снижение уровня госпитализации граждан, нуждающихся в долговременном уходе — с 32,3% до 6,5%», — сказал Андрей Голубев в завершении.

Меры поддержки пенсионеров

Компенсации по квартплате

Ежемесячная денежная компенсация за содержание и найм жилого помещения в размере 100% предоставляется для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, получающих пенсию, размер которой ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров (на 2025 год — 16 600 рублей).

Ежемесячная денежная компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений:

достигшим возраста семидесяти лет — в размере 50%,

достигшим восьмидесяти лет — в размере 100%,

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет — в размере 50%, восьмидесяти лет — в размере 100%.

Ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется гражданам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию — 30%, достигшим возраста 70 лет и старше — 50%, достигшим возраста 80 лет и старше — 100%.

Бесплатный проезд

Бесплатный проезд на общественном транспорте осуществляется через социальную карту жителя Московской области. Ее обладатели пользуются правом безвозмездного проезда:

на всех видах наземного городского пассажирского транспорта (кроме такси) Москвы и области,

на московском метрополитене,

на ЖД транспорте в пригородном сообщении.

Региональная доплата к пенсии

Предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области, для доведения общей суммы их материального обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Московской области (на 2025 год — 16 600 рублей).

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортные путевки предоставляется пенсионерам при наличии медицинских показаний и при условии, что среднедушевой доход их семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных для пенсионеров в Московской области (на 2025 год — 33 200 рублей).

В 2025 году было закуплено 11800 путевок в санатории, расположенные в Краснодарском крае, Республике Крым, Кавказских Минеральных Водах, Средней полосе России и Подмосковье.

Бесплатное зубопротезирование

Предоставляется по медицинским показаниям:

ветеранам труда и военной службы,

труженикам тыла,

реабилитированным лицам,

гражданам предпенсионного возраста, имеющим статус ветерана труда без учета дохода.

Пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста, не имеющим льготного статуса, бесплатное зубопротезирование предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 2,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную для пенсионеров в Московской области (на 2025 год — 41 500 рублей).

Денежная выплата для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и (или) слуховыми аппаратами

Выплата предоставляется гражданам, не имеющим группы инвалидности, нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, слуховых аппаратах по медицинским показаниям:

Выплата на приобретение слуховых аппаратов предоставляется по медицинским показаниям без учета дохода семьи.

Выплата для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями предоставляется гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи ниже 3-кратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области (для пенсионеров в 2025 году — 49 800 рублей).

Ежемесячная денежная выплата на осуществление ухода за инвалидом

Выплата в размере 27 902 рублей предоставляется заявителям при условии осуществления ими ухода за инвалидами, имеющими I, II группу инвалидности, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания.

Ежемесячная денежная компенсация

Предоставляется в размере 1000 рублей пенсионерам, достигшим возраста 65 лет и старше, при условии, что они являются неработающими одиноко проживающими.

В случае если одиноко проживающий пенсионер или пенсионер, совместно проживающий в семье неработающих пенсионеров, имеет место жительства в Московской области не менее 10 лет, компенсация увеличивается до размера, который обеспечивает увеличение их дохода до 20 000 рублей.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставляется гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Ежемесячная денежная выплата

Предоставляется лицам, имеющим трудовой стаж 50 лет и более, не отмеченным государственными или ведомственными наградами. Ее размер составляет 1151 рублей.

Государственная социальная помощь

Оказывается семьям, состоящим из пенсионеров, и одиноко проживающим пенсионерам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров (в 2025 году — 24 900 рублей).

Экстренная социальная помощь (ЭСП).

Оказывается семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим место жительства в Московской области и попавшим в трудную жизненную ситуацию, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения (в 2025 году — 19 302 рублей).

Программа активное долголетие

В настоящий момент сеть клубов активного долголетия составляет 68 учреждений, которые посещает примерно 650 тысяч участников. Клубы активного долголетия предлагают 31 вид активности, а также более 75 экскурсионных маршрутов.

