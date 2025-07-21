В Подмосковье до 4 тыс руб увеличили штраф за пользование чужой соцкартой

Мособлдума подводит итоги работы весенней сессии. В ходе работы подмосковного парламента был принят закон, которым до 4 тыс. рублей увеличен штраф за неправомерное использование документов для проезда на наземном транспорте. Ранее его размер составлял — 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Так как Москва и Московская область являются единым транспортным контуром, а в столице с мая 2023 года штраф уже увеличен до 4 тыс. рублей, установить в Подмосковье равнозначную административную ответственность за указанное правонарушение является целесообразным. Это позволит снизить количество новых правонарушений и исключить случаи пользования чужой социальной картой жителя Московской области другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

В 2024 году административно-пассажирской инспекцией Московской области вынесено 1 055 таких постановлений. С начала 2025 года к административной ответственности за неправомерное пользование социальной картой привлечено 458 пассажиров.

Ответы на вопросы по реализации закона:

Если моей соцкартой воспользовался другой человек, заблокируют ли мне ее?

Да. В случае если инспектор пдминистративно-пассажирской инспекции Московской области установит факт правонарушения, он изымет карту и передаст в МФЦ. Решение о блокировке социальной карты принимается органами социальной защиты.

Могут ли владельца соцкарты привлечь к ответственности, если ее использовал другой человек?

Нет, ответственность за передачу социальной карты другому лицу действующим законодательством не предусмотрена. Владелец карты несет ответственность только за ее сохранность и собственное целевое использование.

Как контролеры определяют, что карта чужая? (Есть ли сканеры с проверкой данных?)

Для проверки соцкарты на подлинность и принадлежность тому или иному лицу контролер может использовать специальные терминалы для считывания информации, а далее сверить данные с предъявляемым документом, удостоверяющим личность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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