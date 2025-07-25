Фото - © Второй этап прокладки дороги в Павловской Слободе/Медиасток.рф

сегодня в 17:55

В Подмосковье действуют штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Мособлдума в ходе весенней сессии приняла закон о введении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как пояснил председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, штрафы составят:

Для физических лиц — 3 тыс. руб.;

Для юридических лиц — 10 тыс. руб.

Для грузовых транспортных средств штрафы выше:

Для физических лиц — 5 тыс. руб.,

Для юридических лиц — 15 тыс. руб.

Часто задаваемые вопросы.

Какие региональные дороги Подмосковья платные?

Мытищинская скоростная хорда (Виноградово — Болтино — Тарасовка). Она проходит на расстоянии 4-8 км от МКАД, исполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные.

Южно-Лыткаринская автодорога ЮЛА — в стадии строительства. Это будет дублёр МКАД. Дорога пройдёт по самым густонаселённым территориям — Ленинский, Лыткарино, Раменский, Балашиха, Люберцы. В 2025 году открыт первый участок в районе Расторгуевского шоссе. До конца года планируется запустить все 45 км.

Москва — Егорьевск — Тума — Касимов — находится на стадии рассмотрения оптимальных вариантов реализации концессии.

Как оплатить проезд?

Оплата проезда по платным дорогам осуществляется различными способами. Наиболее распространённые методы:

Электронные транспондеры — устанавливается на лобовое стекло автомобиля и автоматически считывается на пунктах взимания платы. Средства спишутся с вашего счета автоматически при проезде.

Онлайн-платежи — производится через официальные сайты или мобильные приложения оператора платной дороги.

Банкоматы и платежные терминалы — большинство из них поддерживают возможность внесения платежей за использование платных дорог.

Как будет фиксироваться факт неоплаты проезда?

Факт неоплаты проезда по платной дороге фиксируется несколькими способами:

Автоматическая фиксация — камеры фиксируют номер автомобиля при въезде и выезде с платного участка дороги. И если оплата не произведена, информация передаётся оператору дороги;

Электронные транспондеры — отсутствие денежных средств на счету также регистрируется системой;

При фиксации факта неоплаты возможны следующие последствия:

Штрафы;

Задолженность;

Ограничение выезда — при систематических нарушениях.

Можно ли получить скидку при быстрой оплате штрафа?

В России с 1 января 2025 года действует скидка 25% на оплату некоторых штрафов за нарушение ПДД, если оплата произведена в течение 30 дней с момента вынесения постановления.

Какие штрафы попадают под скидку?

Практически все административные правонарушения в сфере дорожного движения подлежат скидке, однако есть исключения:

Повторные грубые нарушения ПДД (например, повторное превышение скорости на значительную величину);

Нарушения, связанные с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

Отказ от медицинского освидетельствования;

Совершение ДТП с пострадавшими.

Где проверить наличие скидок?

Проверить наличие скидки и произвести оплату можно онлайн через портал Госуслуг, сайт ГИБДД или специализированные сервисы банков и платежных систем. При выборе способа оплаты система автоматически предложит вариант со скидкой, если срок позволяет ее применение.

Если машина оформлена на одного человека, а за рулем был другой — кто получит штраф?

Согласно российскому законодательству, ответственность за совершение административных правонарушений, зафиксированных камерами автоматической фиксации нарушений, возлагается на владельца транспортного средства, независимо от того, кто находился за рулем в момент совершения нарушения.

Однако владелец имеет право оспорить данное постановление, предоставив доказательства того, что машиной управлял другой человек.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.

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