В Подмосковье 3,5 тыс учителей получают выплату на аренду жилья

Мособлдума в весенней сессии приняла закон о предоставлении ежемесячных выплат на аренду жилья учителям. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова , размер выплаты составляет 20 тыс. рублей ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мера направлена на привлечение педагогов в наш регион и, как показала практика, оказалась очень востребованной — на сегодняшний день выплату получают уже 3,5 тыс. педагогов.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов подчеркнул, что семья педагогов будет получать 30 тыс. рублей на аренду жилья.

«На этот год определены семь направлений, по которым остро стоит вопрос по укомплектованности специалистами в наших школах. Это русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, начальные классы. Для оформления выплаты у педагога и членов его семьи не должно быть служебного или собственного жилья на территории Московской области, а подать заявление можно на портале госуслуг», — добавил Рожнов.

О простоте и удобстве оформления выплаты рассказала и учитель информатики Надежда Базарова, которая преподает в школе № 2 в Балашихе. В этом учебном году Надежда вела информатику, но со следующего года будет преподавать математику. Выплату она получает с марта этого года.

«О возможности оформить такую выплату я узнала от директора школы на собеседовании. Я как раз являюсь учителем информатики и математики и попадаю под критерии. Сама подача заявления очень простая, заняла у меня 5-10 минут, нужно просто зайти на сайт госуслуг региона, заполнить определенные критерии, а заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней. В личном кабинете можно посмотреть уведомление о подтверждении заявки», — поделилась Надежда Базарова.

Надежда живет в Балашихе с 2019 года и признается, что работа с детьми стала для нее настоящим призванием.

«В дальнейшем я планирую остаться в Балашихе и преподавать здесь же и рассчитываю получить поддержку по ипотеке, для этого нужен стаж от 5 лет», — сообщила Базарова.

Как педагогам оформить выплату на аренду жилья

Размер выплаты

20 тыс. рублей.

30 тыс. рублей — для семьи из двух педагогов.

Требования

учитель муниципальной или государственной школы;

нагрузка не менее 1,5 ставок (27 часов), (учитель начальных классов — не менее 25 часов);

основное место работы в школе;

нет жилых помещений в собственности на территории МО у учителя и членов семьи (супруг/супруга, дети);

нет служебного жилья.

Кто может оформить

Учителя:

математики;

русского языка и литературы;

физики;

информатики;

биологии;

химии;

начальных классов.

Куда обращаться

Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.