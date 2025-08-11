В Подмосковье 116 человек получили грант на развитие сельского хозяйства

В Московской области уделяется большое внимание развитию сельского хозяйства. Для этого, в том числе действует государственная поддержка в форме грантов на развитие семейных ферм, сельского туризма, реализацию проектов создания и развития собственного хозяйства, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В Подмосковье в 2025 году гранты получили 116 человек — на общую сумму 3 миллиарда рублей. Большая часть финансирования — 2,3 миллиарда рублей — выделена из бюджета области. Кроме того, фермеры могут получить земельные участки сельхозназначения без торгов в аренду на срок до пяти лет. В 2025 году выдали 22 таких участка. Общая площадь выданных земель составила почти 690 га», — привел данные председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Среди грантополучателей — ветеран боевых действий Роман Гомыляев из городского округа Можайск. Вернувшись из зоны СВО, он прошел обучение в организованной местной администрацией «Школе фермеров», получил грант на развитие в размере 300 тысяч рублей, после — землю в аренду без торгов в селе Бараново, на которой создал своё крестьянско-фермерское хозяйство «Баранья ферма».

В данный момент хозяйство Романа насчитывает порядка 400 голов разных пород куриц, уток, гусей, кроликов, коз, а также баранов.

«С утра встаешь — первым делом идешь всех кормить. Пока не покормишь животных, сам не поешь. Около двух с половиной часов занимает время кормления. Потом наводишь порядок. Потом наливаешь воду — это тоже долго, так как система поения до конца у нас не налажена. И также кормление, потому что до конца животные между собой не разделены. И приходится кормить всех в общей куче и следить, чтобы всем доставалось. Потому что кто-то, кто посильнее, больше съедает», — рассказал он о распорядке дня.

И кажется, что все это сложно, весь день в заботах и делах. Но то эмоциональное удовольствие, которое Роман получает — он признается, ни с чем не сравнить.

«Здесь понимаешь, что это все свое, тобой выращено, это твои животные, ты несешь за них всех ответственность. Тем более, когда ты заходишь на участок, тебя любят, бегут за тобой, тебя ждут. И они становятся для тебя дорогими — к ним относишься с любовью. И хочешь максимально для них создать комфортные условия. Ферма дат возможность мне развиваться, радоваться жизни. Я никогда этим не занимался, и если бы знал ранее, что это будет так, я бы с детства занимался сельским хозяйством. Самое главное, что ты отдыхаешь морально», — поделился Роман Гомыляев.

На протяжении многих лет рядом с Романом его супруга Вера. Она и с войны дождалась, и в новом деле мужа поддержала.

«Я пошел служить Родине, не за деньгами, не за славой, шел выполнить свой долг гражданина перед Отечеством. Принял присягу, ранее я не служил, но здесь добровольно пошел. И я знал, что меня ждут дома. Я получил ранение, вернулся. Супруга была рада. Дети тоже. Мы все стали ближе. И в данный момент, после переезда в село, мы с супругой находимся круглосуточно вместе. Это нас еще больше объединило. Мы стали ближе друг к другу, мы перестали расставаться, потому что раньше в городе мы постоянно работали, встречались чисто по вечерам», — рассказал Роман.

До СВО Роман жил другой жизнью — в квартире в подмосковной Ивантеевке, занимался грузоперевозками, работал директором продуктового магазина. Сейчас — он фермер, живет в своем доме в селе. И о смене деятельности и образа жизни ни разу не пожалел.

«Ребята, надо жить, радоваться жизни. Мы остались живыми. И нужно дарить окружающим только любовь, дружбу и те отношения нашего братства, которые у нас были на войне между сослуживцами и товарищами», — добавил в заключении Роман Гомыляев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.