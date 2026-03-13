В Ленинском округе прошло выездное заседание комитета Мособлдумы

«Сегодня на территории Ленинского округа прошло расширенное заседание профильного комитета Московской областной Думы. Вместе с коллегами мы обсудили вопросы содержания дворовых территорий и общественных пространств в зимний период. Во время аномального снегопада возникали определенные сложности, однако благодаря совместной работе муниципальных служб, управляющих компаний и активных жителей нам удалось справиться с ситуацией. По итогам зимнего сезона мы определили ряд задач, которые планируем последовательно решать», — отметила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина.



Уточняется, что в ходе встречи участники также затронули вопросы содержания территорий в новых жилых комплексах. Отмечалось, что плотная застройка и высокая запаркованность во дворах могут создавать трудности для проезда спецтехники, в том числе мусоровывозящей. В этой связи обсуждались варианты более удобного размещения контейнерных площадок, а также необходимость продумывать организацию движения внутри жилых кварталов совместно с управляющими компаниями и жителями.



В пресс-службе подчеркнули, что в ходе встречи прозвучали предложения по совершенствованию законодательного регулирования в сфере содержания территорий в зимний период. Инициативы планируется проработать совместно с профильными структурами Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.