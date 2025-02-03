В Госюрбюро Подмосковья поступило 4,5 тыс обращений за бесплатной юрпомощью

В Мособлдуме прошел круглый стол на тему: «Развитие государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи в Московской области», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, круглый стол проведен по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в целях повышения качества оказания бесплатной юридической помощи.

Он также отметил, что для реализации права на бесплатную юридическую помощь в Российской Федерации принят закон, устанавливающий категории граждан, имеющих право на получение бесплатной квалифицированной юрпомощи, а также определяющий условия ее предоставления.

Бесплатную юрпомощь оказывают государственное юридическое бюро, адвокаты, включенные в реестр участников государственной системы, нотариусы. В области также действуют негосударственные центры оказания юридической помощи и юридические клиники.

«В настоящее время особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В мае 2024 года в Московской области был принят закон, устанавливающий дополнительные гарантии для участников специальной военной операции и членов их семей, включая представление их интересов в суде и государственных организациях адвокатами и сотрудниками Госюрбюро», — отметил Александр Баранов.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев напомнил, что 2025 год был объявлен президентом Годом защитника Отечества.

«Разумеется, в этот год мы просто обязаны не только продолжить работу по расширению мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, но и сделать эту работу еще более эффективной. При таком многообразии субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Московской области, мы должны эффективно выстроить эту работу. Возможности для этого есть. Важно как можно больше вертикальных и горизонтальных связей выстроить, чтобы наш фонд «Защитники Отечества» максимально эффективно взаимодействовал с субъектами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, и со всеми центрами поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, которые работают в муниципальных образованиях», — подчеркнул Андрей Голубев.

«Московская областная дума уделяет огромное внимание теме поддержки бойцов и их семей. Только в прошлом году мы с коллегами приняли более десяти новых мер поддержки, включая усиление реабилитационных мероприятий. Напомню, что мы первыми в стране приняли решение о том, что наши герои получают бесплатную реабилитацию в центре «Ясенки». Мы добавили в течение года, как законодатели, право бесплатного получения реабилитационных мероприятий для членов их семей, независимо от места прописки, и право бесплатного отдыха в нашем оздоровительном лагере «Литвиново» для вдов наших героев и их детей. Ввели новое реабилитационное учреждение — центр Мещерякова в Сергиевом Посаде, который работает с нашими героями, имеющими проблемы со слухом и зрением. Эту работу мы будем продолжать», — добавил Андрей Голубев.

Работа Управления Министерства юстиции

Заместитель начальника управления министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Казимагомед Сефикурбанов рассказал о работе ведомства.

В 2024 году при участии Управления были проведены широкомасштабные мероприятия по оказанию юридической помощи и правовому просвещению жителей. В частности, это Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи и Всероссийский день правовой помощи детям.

Управление также проводило совместные мероприятия с адвокатами, нотариусами, представителями Госюрбюро Московской области и другими заинтересованными организациями — «Дни юстиции», в рамках которых были приняты более 200 граждан.

Управлением создана и успешно функционирует межведомственная рабочая группа, которая занимается оказанием бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Работники управления на постоянной основе принимают участие в работе приемной филиала фонда «Защитники Отечества». За 2024 год в приемной было оказано более 1480 консультаций по юридической помощи.

«Управление предлагает проработать возможность расширения категории вопросов, по которым участники СВО и их семьи вправе получить бесплатную помощь, путем предоставления всех видов юридической помощи, независимо от категории дел или случаев», — сказал Казимагомед Сефикурбанов.

В рамках координации негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи в 2024 году при участии управления, Московского областного отделения «Ассоциации юристов России» и Адвокатской палаты Московской области дополнительно открыт 21 центр бесплатной юридической помощи. «Это только в 2024 году, а всего их 46. В связи с этим Московская область сегодня находится в лидерах и действительно занимает первое место по числу таких центров, открытых в 2024 году. Кроме того, функционирует 5 юридических клиник в вузах Московской области, всего их 10», — рассказал Казимагомед Сефикурбанов.

«Мы продолжим эту работу для того, чтобы во всех вузах, где имеются юридические факультеты или юридические институты, обязательно открывались клиники».

Управление предлагает определить, что участие адвокатов Московской области в составе центров бесплатной юридической помощи и в работе юридических клиник вузов должно быть обязательным. «Это предложение позволит усилить данные центры и клиники, так как порой в клиниках работают лишь бывшие студенты или старшекурсники, но при этом именно квалифицированная юридическая помощь от адвокатов сделает работу более авторитетной и профессиональной».

В соответствии федеральным законом о бесплатной юридической помощи определены полномочия органов местного самоуправления. «В 2024 году была оказана бесплатная юридическая помощь в 9942 случаях. Считаем этот показатель очень маленьким».

Кроме этого, закон устанавливает право органов местного самоуправления участвовать в создании муниципальных юридических бюро. На сегодняшний день создано только одно такое бюро в Королёве. «Однако такая работа должна проводиться во всех муниципальных образованиях».

«Управление рассматривает вопрос о проведении мотивационных действий по созданию муниципальных юридических бюро».

Еще одно предложение — согласно закону Московской области о предоставлении бесплатной юридической помощи, граждане должны предъявлять ряд документов, подтверждающих их право на получение этой помощи. «Несмотря на наличие прозрачного механизма предоставления документов, на наш взгляд, он нуждается в изменениях.

В каждом конкретном случае обращения за помощью, будь то адвокат, нотариус или иной субъект, который оказывает данную помощь, все должны тратить время на правовую экспертизу документов, что вызывает недовольство граждан. Кроме этого, предоставление таких документов при каждом обращении за юридической помощью сопряжено с финансовыми затратами на их копирование».

«Поэтому управление предлагает рассмотреть вопрос автоматизации определения права граждан на получение бесплатной юридической помощи, выдавая им единый документ, который бы подтверждал это право через многофункциональные центры. С помощью автоматизированной системы можно получить подтверждение о праве гражданина на бесплатную юридическую помощь. Гражданину, имеющему это право, потребуется предоставить только паспорт и единственный документ. Все документы об оказании бесплатной помощи можно будет формировать в едином виде».

Подобный опыт уже есть в Санкт-Петербурге, где адвокатское и нотариальное сообщество получают информацию о наличии документов в электронном виде.

«Предлагаю создать единую систему реестра, которая поможет гражданам Московской области получать помощь без дополнительных документов, обновляя необходимую информацию через госорганы».

Оформление справок

Заместитель министра социального развития Московской области Антон Жицкий подробнее рассказал о том, как жители Подмосковья могут получить справки для получения бесплатной юрпомощи.

«Есть определенные сложности, потому что не все категории граждан могут подтвердить информацию через какой-либо единый федеральный орган. Например, инвалиды или ветераны боевых действий — это закрытая информация, которую могут подтвердить только Министерство обороны или военкоматы».

Антон Жицкий отметил, что создать единую систему, которая могла бы подтверждать все льготные категории, имеющие право на предоставление бесплатной юридической помощи, сегодня довольно сложно. «Необходимо, чтобы органы, которые предоставляют эту помощь, имели возможность отправлять электронные запросы, и для этого у них должны быть свои информационные системы. Есть ряд нюансов, но, тем не менее, это направление, в котором нужно двигаться».

Антон Жицкий рассказал о том, что уже сделано в вопросе цифровизации процесса предоставления бесплатной юридической помощи.

Жители обращаются в министерство для подтверждения получения тех или иных льгот, расчета компенсаций за жилищно-коммунальные услуги, а также, чтобы узнать, стоят ли они на учете в центре занятости как безработные для получения пособий. «Все это у нас на сегодняшний день существует в электронном виде».

В 2024 году Минсоцразвития было выдано 75 тыс. справок, из них 97% — в электронном виде. «Как мы видим, по статистике электронные справки пользуются наибольшей популярностью».

Что касается справки для бесплатной юридической помощи, она предоставляется гражданину в течение 5 дней, раньше была на бумаге, теперь — электронная. Переход к цифровой справке увеличил спрос на услугу в три раза. За 2024 год было выдано 155 справок — по сравнению с 51 справкой на бумаге в 2023 году.

«Мы пошли дальше. Теперь, если у заявителя есть потребность, например, узнать, как ему рассчитали жилищно-коммунальные услуги, он может взять информацию о том, какие меры поддержки он получает, а также получить справку для получения бесплатной юридической помощи. Все это можно сделать в рамках одного заявления. Это так называемая комплексная услуга справки Министерства социального развития, где по одному заявлению человек может получить сразу три справки, все в электронном виде на портале госуслуг», — рассказал Антон Жицкий.

Что касается участников СВО, в этом году Министерство обороны реализовали возможность получения справки об участии в СВО в электронном виде. «Справка приходит либо заявителю, либо, если у супруги есть доступ к порталу, и она может получить справку для своего мужа, чтобы начать получать какие-то меры для семьи, это очень удобно».

«Также на базе социальных центров нашими социальными помощниками на постоянной основе оказывается содействие в получении бесплатной юридической помощи. Это может осуществляться на дому, в «Ясенках», в центре Мещерякова и в других местах, где наши бойцы общаются с социальными работниками, в том числе и в Госфонде. В 2024 году было 864 обращения от участников СВО».

Все справки, которые предоставляет Министерство социального развития, можно получить через чат-бот «Услуги Подмосковья».

Работа Уполномоченного по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, что с января 2024 года государственный орган вошел в число участников программы бесплатной юридической помощи. До этого он также оказывал гражданам правовую консультационную помощь на безвозмездной основе в рамках своих полномочий.

«В принципе, для сотрудников этого государственного органа ничего не изменилось, поскольку все жители, обращающиеся к нам, продолжают получать такую помощь. Более того, для получения помощи не требуется никаких справок, подтверждений и документов о малообеспеченности, многодетности и прочее».

Граждане могут обратиться одним из нескольких доступных способов: через сайт, через МФЦ, по видео-связи или на личном приеме.

Отдельную работу уполномоченный ведет с участниками СВО. Всего за 2024 год к уполномоченному поступило более 700 обращений, в которых содержалось около 800 вопросов. Характер этих обращений был разным: это и розыск военнослужащих, выплата пенсий, пособий, компенсаций, установление льгот. В этом году обращений по поводу различных выплат стало меньше, это связано с тем, что министерство обороны запустило свою программу, и обмен информацией стал происходить в электронном виде, что значительно упростило процесс получения выплат для участников СВО и членов их семей.

Среди вопросов также были обращения, касающиеся денежного довольствия, других выплат по службе, медицинского обеспечения, реабилитации, годности к военной службе, прохождения военно-врачебной комиссии и предоставления отпусков.

«У нас есть предложение по совершенствованию оказания бесплатной юридической помощи. Мы предлагаем рассмотреть возможность дополнения нашего закона Московской области о предоставлении бесплатной юрпомощи такой категорией, как пасынки и падчерицы военнослужащих. Это уже реализовано в отдельных регионах, таких как Калужская область и Рязань. Кроме того, в федеральном законе о пенсионном обеспечении лиц определенных категорий предусмотрено право пасынков и падчериц на пенсию по случаю потери кормильца», — озвучила предложение Ирина Фаевская.

Работа Госюрбюро

Директор ГКУ «Государственное юридическое бюро Московской области» Надежда Курамжина подробно рассказала о работе ведомства.

В настоящее время штатная численность бюро составляет 15 единиц. Бесплатная юридическая помощь предоставляется как дистанционно, так и очно.

«За последние несколько лет мы наблюдаем отчетливую тенденцию увеличения числа граждан, обращающихся за помощью. В 2023 году было около 3900 обращений, а в 2024 году это число возросло до 4500».

По словам Надежды Курамжиной, это стало возможным благодаря совершенствованию законодательства и самой системы бесплатной юридической помощи, которая становится все более доступной. Одним из факторов, способствующих этому — создание Минюстом России единого портала «В праве РФ» в конце 2022 года. За два года работы данного портала Госюрбюро было принято около 3 тыс. заявлений.

Также на доступность бесплатной юридической помощи повлияло развитие сервиса «Юрмобиль», по сути это офис на колесах. В 2024 году «Юрмобиль» совершил более 300 выездов.

Постоянно расширяется количество пунктов приема граждан, на сегодняшний день их 15. Семь из них были созданы специально для участников специальной военной операции и членов их семей.

«Одно из направлений, в котором мы видим возможности для дальнейшего роста — интеграция Госюрбюро в систему взаимодействия с органами власти для оперативного подтверждения статуса гражданина. На данный момент мы запрашиваем бумажный документ, что несколько затрудняет процесс».

«Второе направление нашего развития — автоматизация взаимодействия Госюрбюро с судебной системой, что позволит юристам подавать онлайн-заявления в суд и участвовать в судебных заседаниях также в онлайн-формате. Кроме того, мы рассматриваем возможность расширения категорий, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. К нам часто обращаются многодетные семьи, которые, к сожалению, не имеют такого права, как и неработающие пенсионеры, чей доход состоит только из пенсии по старости», — рассказала Надежда Курамжина.

Работа Адвокатской палаты Московской области

Президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов подробно остановился на работе адвокатов в регионе.

Практически во всех городских округах созданы центры бесплатной юрпомощи, где ведут прием высококвалифицированные адвокаты.

В центры обратилось порядка 4 тыс. граждан. В прошлом году было предоставлено 3555 устных консультаций, 180 письменных.

Так, например, в центре в Наро-Фоминске помощь была оказана 646 участникам военной операции и 27 членам их семей.

Работа Фонда «Защитники Отечества»

Заместитель руководителя по правовым вопросам филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области Андрей Зорин отметил, что участники СВО и их семьи также могут обращаться за бесплатной юрпомощью в филиал фонда.

За время работы филиала в фонд обратилось более 18 тыс. военнослужащих и членов их семей. В 2023 году помощь запросили 6,2 тыс. военнослужащих, а в 2024 — 12,5 тыс.

По вопросам юрпомощи обратились 1,6 тыс. военнослужащих и 36 членов их семей.

«В 2024 году более чем в два раза увеличилось количество обращений».

Филиалом фонда проведены почти 1,5 тыс. устных и более 550 письменных консультаций.

Оказание бесплатной юридической помощи производится не только в филиале, который находится в Красногорске Московской области, но и во всех муниципальных образованиях области через социальных координаторов.

Основные вопросы, поступившие в филиал фонда, касались мер социальной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Включая помощь в установлении статуса ветерана боевых действий и получении удостоверений. Всего филиалом фонда было выдано 497 удостоверений ветерана боевых действий.

Дополнительно фонд оказывал бесплатную юридическую помощь по вопросам погашения кредитных обязательств, приостановления или прекращения исполнительных производств, а также по вопросам, связанным с неполучением заработной платы и денежного довольствия, несоблюдением сроков выплаты единовременного поощрения, подготовкой заявлений об установлении фактов участия в боевых действиях.

Другие озвученные предложения

Директор Коломенского института (филиала) Московского политехнического университета, руководитель юридической клиники Наталия Мурзак рассказала, что в вузе работает юридическая клиника. В 2023–2024 гг. выросло количество обращений в данную клинику для получения бесплатной юридической помощи. «Полностью поддерживаю предложение о создании юридических клиник при всех юридических факультетах. Это рациональное предложение не только для оказания бесплатной юридической помощи, но и для воспитания будущих юристов. Юристы должны работать не только за оплату своего труда, но и проявлять активную гражданскую позицию, что, безусловно, воспитывается на базе вузов, где работают юридические клиники».

«Когда в вузе функционирует юридическая клиника, это не требует дополнительного финансового обеспечения. Если в федеральном образовательном стандарте прописать юридическую клинику как обязательную дисциплину или вид практики, то в каждом юридическом факультете такая клиника будет создана».

Заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с органами власти Общественной палаты Московской области Андрей Губанов считает, что необходимо создать реестр, через который централизованно адвокаты могли бы получать клиентов. «Нужна какая-то централизованная система, чтобы адвокат получал уведомление о новом клиенте из программы бесплатной юридической помощи».

Подводя итоги заседания, Александр Баранов в итоговую резолюцию войдёт предложение о возможности увеличения штата Госюрбюро. Также в резолюцию войдут и другие озвученные предложения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.