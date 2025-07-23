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Свыше 600 соцконтрактов заключили в Подмосковье с начала года

Мособлдума подводит итоги весенней сессии. В ходе работы подмосковного парламента был принят закон, согласно которому установлено, что социальный контракт будет заключаться с многодетными семьями и участниками СВО в приоритетном порядке. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно данным на середину июля, в регионе заключен 651 социальный контракт. И теперь в приоритетном порядке он заключается с многодетными семьями и участниками СВО. Наша задача — помочь нашим бойцам найти себя в мирной жизни, дать возможность реализовать свои силы и идеи. А также поддержать многодетные семьи в вопросах получения профессии и трудоустройства», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента пояснил, что из 651 социального контракта 253 контракта заключены на поиск работы, 316 — на предпринимательскую деятельность, 5 — на ведение личного подсобного хозяйства и 77 — на иные меры по преодолению трудной жизненной ситуации. Всего по его словам до конца 2025 года планируется заключить не менее тысячи социальных контрактов.

Ответы на вопросы по реализации закона:

На какую сумму помощи можно рассчитывать

Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в следующих размерах:

На поиск работы — 21 039 руб.;

На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 350 тысяч руб.;

На ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч руб.;

По иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации — 21 039 руб.

При необходимости прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования размер выплаты может быть увеличен до 30 тысяч руб. в зависимости от стоимости курса обучения.

Кто может оформить соцконтракт

Гражданин, доход которого не выше регионального прожиточного минимума на душу населения.

Если доходы вырастут, нужно ли сообщать в соцзащиту?

Да, заявитель обязан известить территориальное подразделение Министерства о любых изменениях в течение 14 дней со дня их наступления.

Кроме того, в период реализации социального контракта органом социальной защиты населения ежемесячно проводится проверка доходов семьи, а также контроль за целевым расходованием денежных средств, выплаченных в соответствии с условиями социального контракта.

Распространяется ли контракт на семьи погибших участников СВО?

Да, семьи погибших участников специальной военной операции также могут обратиться за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Можно ли получить контракт в приоритетном порядке, если дети уже совершеннолетние, но учатся очно?

Можно, если дети в возрасте до 23 лет.

Нужно ли отчитываться, на что потрачены деньги?

Да, гражданин обязан, в том числе представлять документы или сведения, необходимые для контроля за выполнением обязательств, предусмотренных социальным контрактом.

Что будет, если средства используются не по назначению?

Если средства используются не по назначению, сумма выплаченной государственной социальной помощи возвращается.

Можно ли расторгнуть контракт досрочно, какие будут последствия?

Социальный контракт может быть досрочно прекращен по взаимному согласию заявителя и территориального подразделения Министерства социального развития.

Либо территориальным подразделением Минсоцразвития в одностороннем порядке в следующих случаях:

Смерть заявителя, заключившего социальный контракт;

Признание судом заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным;

Объявление в розыск заявителя;

Выявление факта представления заявителем документов с неполной или недостоверной информацией;

Если заявитель направлен в места лишения свободы или применения в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу;

Направление заявителя на принудительное лечение по решению суда;

Переезд заявителя на постоянное место жительства в другой субъект РФ;

Нецелевое использование заявителем средств;

Неисполнение условий социального контракта по неуважительным причинам;

Прекращение осуществления гражданином трудовой деятельности в рамках трудового договора;

Невыполнение на протяжении месяца заявителем условий социального контракта;

Представление недостоверных документов, подтверждающих факт целевого расходования средств;

Потеря заявителем трудоспособности;

Стихийное бедствие;

Призыв заявителя на военную службу по мобилизации.

При этом суммы возвращаются только в случае:

Неисполнения заявителем мероприятий программы социальной адаптации по неуважительным причинам;

Факта нецелевого использования денежных средств;

Прекращения осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в период действия социального контракта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

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