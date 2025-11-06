Порядка 180 млрд рублей потратят на развитие здравоохранения в Подмосковье в 2026 году

В проекте бюджета Московской области на 2026 год предусмотрено порядка 180 млрд рублей на госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья». Подробнее рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Одно из ключевых направлений — это, безусловно, здравоохранение. Это масштабные инвестиции в самое ценное: здоровье и благополучие наших граждан, в доступность и качество медицинской помощи для каждого. Здесь мы действуем комплексно. С одной стороны, критически важно обеспечить наши медицинские учреждения современной, высокотехнологичной аппаратурой. На эти цели в 2026 году запланировано порядка 15,8 миллиарда рублей, из которых 15,1 млрд предусмотрены бюджетом региона. Это позволит закупить более 16 тысяч единиц нового оборудования», — отметил Андрей Голубев.

«Кадры — это фундамент системы здравоохранения. Мы продолжаем планомерную работу по их поддержке и привлечению. В следующем году на социальную поддержку медицинских работников предусмотрено почти 5,9 миллиарда рублей», — подчеркнул парламентарий.

«Так, в частности, мы и дальше будем оказывать весомую единовременную компенсацию медработникам, которые решают переехать на работу в сельскую местность. На эти цели предусмотрено 224 млн рублей. Это важный вклад в решение кадрового вопроса и обеспечение доступности медицины в отдаленных уголках области. Еще порядка 5,6 млрд рублей предусмотрено на ежемесячные денежные выплаты медицинским работникам», — отметил Андрей Голубев.

Подробную информацию о мерах поддержки медиков в регионе можно посмотреть на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется большая программа поддержки медиков.

«10-15 тыс. рублей по разным категориям в этом году доплаты сделали, есть еще набор мероприятий, который в нашем регионе позволяет семье врачей задержаться и планировать свое будущее – это и земельные участки, и компенсация полностью аренды жилья», – сказал он.