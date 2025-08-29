Подмосковные единороссы передали более 800 кг гумпомощи в зону СВО за неделю

С начала специальной военной операции подмосковные единороссы организуют систематическую поддержку раненых военнослужащих, бойцов на передовой и сотрудников госпиталей. В течение текущей недели были переданы адресные партии гуманитарной помощи, специальная техника и медицинские наборы, сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

В Балашихе секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров вместе с Героем России Иваном Клещеревым и руководителем «Волонтеров Подмосковья» Еленой Жаровой навестили раненых в филиале № 3 Военного госпиталя им. Н. Н. Бурденко в Купавне. Они передали более 200 наборов средств личной гигиены и подарков для бойцов и сотрудников больницы.

«На медиках этого учреждения сегодня лежит особая нагрузка. Поэтому с момента начала специальной военной операции мы стараемся оказывать максимальную помощь и поддержку раненым бойцам и сотрудникам госпиталя, делать всё, что в наших силах, для каждого, кто приближает Победу», — отметил Сергей Юров.

В Лосино-Петровском руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Алексей Трегубов при поддержке главы округа Сергея Джеглава и представителей «Единой России» собрал и отправил в белгородское приграничье 400 кг гуманитарного груза в рамках акции «Доброе дело». В него вошли продукты питания, сладости, нашлемники, браслеты выживания, домашняя консервация, медикаменты и медицинский тактический рюкзак.

В Одинцове муниципальный депутат Вячеслав Киреев принял участие в сборе помощи для бойцов Сватово–Купянского направления по запросу волонтеров из «Опоры для СВОих». Партия помощи включает генератор, электроинструменты, электрокабель и другие предметы.

«Вместе с волонтерами и коллегами самое тяжелое грузили в кузов спецтехникой, а что полегче — вручную. В очередной раз отметил для себя, какая мощная сила — волонтеры! Только этой группой было собрано сотни наименований помощи — генератор, электроинструменты, электрокабель, кубы для воды, лопаты, топоры, молотки, продукты, медикаменты и многое другое. Даже стиральная машинка», — сказал Вячеслав Киреев.

В Долгопрудном местное отделение «Единой России» совместно с комплексным молодежным центром и Фондом «Защитники Отечества» провели акцию по сбору помощи для раненых бойцов в прифронтовом госпитале. По инициативе депутата Евгения Михайленко и руководителя компании «ЭнергоСнаб» Ильи Штина собрано 400 кг груза: чай, печенье, сгущенка, вафли, средства личной гигиены и вещи первой необходимости.

В Ступино замглавы округа Елена Генералова вместе с представителями Ассоциации ветеранов СВО, депутатами и волонтерами встретилась с матерью участника спецоперации Аллой Кулаевой. Алла Кулаева активно помогает волонтерам собирать провизию и вещи для бойцов.

«Сначала сами собирали вещи для сына, потом подключился наш староста и другие. Сейчас закрыла довольно много банок консервации для передачи ребятам», — поделилась мать бойца.

В Жуковском в общественной приемной «Единой России» активисты «Молодой Гвардии» и добровольцы подготовили десятки комплектов заготовок для окопных свечей — простого и надёжного обогревателя и осветительного средства для солдат в полевых условиях.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.