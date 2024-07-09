Почти 230 молодых семей из Подмосковья уже купили жилье по программе в 2024 г

В Московской области уделяется большое внимание поддержке семей. Важная составляющая — это поддержка молодых семей, которым нужна помощь с жильем. Для них в Московской области реализуется программа «Молодая семья», участники которой могут получить субсидию на приобретение жилья, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этом году уже 229 семей купили жилье по программе. Всего же в 2024 г. выданы сертификаты 271 молодой семье. На эти цели выделено свыше 84 млн рублей из федерального бюджета, 387 млн рублей из бюджета региона и еще 387 млн рублей — из бюджетов муниципальных образований», — добавил Игорь Брынцалов.

Программа «Молодая семья»

Условия участия в программе: место жительства в Московской области; возраст каждого из супругов не больше 35 лет; семья может быть неполной, например один родитель и ребенок; наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит; молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении.

Размер выплаты: без детей семья получает 30% от расчетной стоимости жилья, с детьми — 35%.

Норматив стоимости квадратного метра для расчета субсидии устанавливает муниципальное образование. Расчетная площадь зависит от количества членов семьи.

Необходимо подготовить документы и обратиться в администрацию своего муниципалитета. Полный список документов определяется администрацией.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.