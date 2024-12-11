Память и духовный опыт поколений обсудили в Подмосковье

Рождественские чтения — крупнейший церковно-общественный образовательный форум, он направлен на сотрудничество Церкви с государством и обществом в вопросах образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, социального служения.

В мероприятии традиционно приняли участие представители Русской Православной Церкви, муниципальных округов, Московского областного молодежного парламента, а также молодёжных, волонтерских, патриотических и поисковых организаций.

Открыл конференцию председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Опираясь на главную тему встречи, он процитировал слова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилла: «Победа в Великой Отечественной войне — это Божие чудо».

«Но Великие чудеса никогда не совершаются просто так. Это всегда итог величайшей самоотверженности и веры, — продолжил спикер регионального парламента. — Сражались за Победу не только взрослые, но и дети. Они пожертвовали собой ради нашего с вами будущего. Сколько бы лет ни прошло с триумфального 9 мая 1945 года, какие бы испытания мы не проходили сейчас, важно всегда помнить и чтить Героев Священной войны».

Он добавил, что в Подмосковье ведется большая патриотическая работа, чтобы будущие поколения знали о подвиге земляков.

«Приводятся в порядок памятники и места захоронений погибших Героев. Бережно хранятся архивные сведения и воспоминая фронтовиков. Продолжается кропотливая работа по установлению имен и судеб всех погибших. И, конечно, мы со всей ответственностью подходим к празднованию 80-летия Победы», — перечислил Игорь Брынцалов.

Сегодня же, по словам парламентария, российский народ продолжает сражать за свободу не только своей страны, но и всего мира.

«С верой в сердце Герои специальной военной операции сражаются также отважно, как Герои Великой Отечественной войны. Это глубочайшая по силе и смыслу преемственность поколений воинов-освободителей. Вместе с воинами приближает Победу вся страна — от мала до велика. Сегодня мы с глубоким уважением будем говорить о том духовном опыте поколения победителей, который и сегодня помогает нашим воинам, всем нам, беречь самое дорогое — нашу Родину», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Он выделил то ключевое, что вносит вклад в развитие патриотического движения, сохранение исторической правды: внеурочные занятия «Разговоры о важном» в школах, деятельность молодежных организаций «Юнармия», Молодая Гвардия, «Движение первых», подмосковных волонтеров и поисковиков.

К присутствующим обратился митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Он отметил, что, «оглядываясь на историю нашего государства, предлагается поразмышлять о том, как могли выстоять наши предки, не преклонив колено перед иноплеменниками и захватчиками, что происходит сегодня у нас в стране и за её пределами».

«Нисколько не преувеличивая, могу сказать, что мы с вами находимся сегодня в эпицентре самой настоящей гибридной войны, направленной против Святой Руси. Все методы сегодня применяются, чтобы нанести стратегическое поражение России. Борьба ведётся на всех возможных уровнях, начиная от военного противостояния и до самого, казалось бы, незаметного, но очень важного и принципиального духовно-нравственного разложения нашего народа. Мы призываем всех, от кого это зависит, принять необходимые законы, которые могли бы оградить детей в нашем Подмосковье от морального растления и прекратить пропаганду различных тлетворных идей, которые так активно сегодня пропагандируются. И пусть нынешняя встреча вдохнёт новой силой в нашу плодотворную деятельность, которая будет служить возрастанию в нашем Отечестве любви и добра, укреплению мира, а также общему процветанию», — сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Конференция продолжилась выступлениями спикеров по теме.

Доклад под названием «Великая Отечественная война и духовное возрождение советского народа» представил Сергий Николаев, протоиерей, настоятель Христорождественского храма городского округа Павловский Посад Балашихинской епархии.

Он вспомнил историю, как в 1929 году изменилась политика государства в отношении религии и с каждым годом изменения становились всё жёстче. Пока не началась открытая борьба с религиозными организациями. Потому период с 1932 по 1937 годы в истории церкви называется «безбожной пятилеткой».

«Особенность русского народа — наличие в нем как бы дремлющих мощных религиозных потенциалов, готовых в кризисные моменты истории стремительно преобразовываться в религиозное подвижничество. Что, собственно говоря, мы и увидели во время войны — и на фронте, и в тылу. С начала войны, церковь оставила обиды на власти, призвала народ к сопротивлению врагу, к молитве о Победе. И Кремль это оценил. И уже в июле 1941 года состоялась первая встреча митрополита Сергия Страгородского со Сталиным. И уже в 1942 году власти позволили и даже помогли организовать празднование Пасхи», — рассказал Сергий Николаев.

Вспоминая Великую Отечественную войну, он добавил, мы чтим память воинов, отдавших свои жизни, их жертвенный подвиг, трудившихся в тылу — и все ради Победы.

«Мы верим, что как исполнившие главную евангельскую заповедь о любви, они по милости Божьей удостоились вечной жизни, ибо нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих. В этом и смысл войны, как Божьего попущения», — подытожил настоятель Христорождественского храма Балашихинской епархии.

Опытом в направлении воспитания духа патриотизма в подрастающем поколении поделился начальник штаба Московского областного регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Как отметил выступающий, на сегодняшний день в подмосковной организации — 54 тысячи участников, 10 домов Юнармии, 60 местных отделений и 1138 отрядов. Ежегодно в регионе Юнармией проводятся военно-патриотические игры, сборы, гражданско-патриотический форум и другие мероприятия.

«Ключевые проекты этого года — медиашкола „Юнкор“, где изучают основы журналистского мастерства, оттачивают навыки съёмки, монтажа, написания текста, работы в кадре. „Школа пилотирования БПЛА“ — где под руководством опытных инструкторов ребята обучаются навыкам пилотирования и настройки дронов. Поощрительная поездка на Эльбрус, в которой приняли участие юнармейцы из Домодедово, Можайска, Подольска и Воскресенска и другие мероприятия», — перечислил Евгений Лукошников.

В продолжении докладчик поделился успехами: «Во всероссийском смотре-конкурсе „Лучший дом „Юнармии“, на участие в котором 92 заявки подали из 31 региона РФ, Подмосковье заняло призовые места — первое место присудили дому Юнармии городского округа Подольск, третье — мытищинскому. Кроме того, региональное отделение Юнармии заняло 2 место в I региональной группе в рамках смотра-конкурса региональных отделений».

Игорь Брынцалов посоветовал Евгению Лукошникову начать сотрудничество с Русской Православной Церковью. Тогда, как уверенно заявил спикер регионального парламента, «во всех конкурсах будут обеспечены только первые места».

Патриотическому воспитанию также уделяют большое внимание в православных школах. Своим опытом поделился директор Православной классической гимназии имени преподобного Серафима Саровского городского округа Домодедово Евгений Евдокимов. По словам выступающего, на практике это удалось внедрить, в том числе через подкасты и телепроекты.

«Всего на данный момент в багаже пресс-клуба „Серафим“ 19 завершенных интервью, цикл передач „Святое кольцо Подмосковья“, документальный фильм „Горящее сердце“, телепроект „Имена Победы“ — это когда в студию приходят жители округа и рассказывают о том, чем же они запомнили рассказы своих мам, пап и бабушек. Кто и как пережил войну в блокаде ли, в оккупации ли, на фронтах войны и так далее. Мы встречаемся, конечно же, с теми, кто служит сейчас, с нашими защитниками — участниками специальной военной операции. Это стало уже традицией. Безусловно, гимназисты и на приходах, и в самой гимназии плетут маскировочные сети», — рассказал Евгений Евдокимов.

Завершил череду выступлений директор Благотворительного фонда «Восход надежды» Роман Назыров. Так случилось, что мужчина потерял сына — парень погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Незадолго до смерти Назыров-младший стал записывать свои размышления в блокноте, многие из которых теперь в семье хранятся и воспринимаются, как главные постулаты.

Роман поделился с присутствующими теми, что касаются последнего поколения 20 века и корней Народа Российского: «Есть у него такая фраза, такие строки — мы последнее поколение 20 века. И благодаря этому получили возможность стать проводниками между 20-м и 21-м столетием. Наша задача — передать все самое лучшее, что было в уходящем историческом периоде и скрепить тем хорошим, что только нарождается в новой истории. Если наши предки смогли противостоять и победить, а наши дети показывают пример мужества самопожертвования — мы с вами не можем их подвести, потеряв веру, забыв свою историю, опустив руки. Иначе мы получим революцию, это то, что от нас желает наш враг на Западе. Сейчас нам нужны обратные перемены, нужно сберечь православного человека, вернуть его в храм. И только так, через храм, спасти его душу. Теперь нам нужна революция в умах наших».

Игорь Брынцалов поблагодарил всех за содержательные доклады. Подводя итоги встречи, он отметил, что основную суть в рамках обозначенной темы удалось всем понять в полном объёме. Теперь главное — работу в заданном направлении продолжать.

«Подобные мероприятия пройдут и в наших городах. Очень важно, чтобы они были наполнены теми рассуждениями и напутствиями, которые здесь в выступлениях прозвучали, и самое главное, ещё раз проговорены с нашей молодёжью. Потому что, к сожалению, герои Великой Отечественной войны уходят из жизни, и мы теперь должны выполнять этот долг: чаще и больше рассказывать о том, что наш народ пережил, как пережил, благодаря чему победил, на что опирались и какие трудности прошли, добиваясь этой Победы. Ну и, конечно, напоминать снова о том, что в фундаменте всей нашей истории — наше православие, история, традиции, культура», — добавил в заключении Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.