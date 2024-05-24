Опыт Подмосковья по развитию конкуренции получил высокую оценку ФАС России

Фото - © На фото: заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Вахтанг Кордзахия и заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский/Комитет по конкурентной политике Московской области

сегодня в 12:28

Комитет по конкурентной политике Московской области принял участие в заседании экспертного совета по развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации при Федеральной антимонопольной службе, сообщает пресс-служба ведомства.

В Казани 22 и 23 мая Федеральной антимонопольной службой под председательством статс-секретаря — заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского проведен семинар «Развитие конкуренции в субъектах Российской Федерации».

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций.

Опыт Московской области представили заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Вахтанг Кордзахия и начальник управления развития конкуренции Комитета по конкурентной политике Московской области Тихон Корягин.

В качестве примера применения цифровых инструментов как механизма развития конкуренции в субъектах Российской Федерации Вахтанг Кордзахия выступил с практикой Московской области «Оперативный мониторинг удовлетворенности предпринимателей конкурентной средой».

Практика оперативного проведения мониторинга удовлетворенности предпринимателей конкурентной средой на товарных рынках Московской области на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ разработана и внедрена комитетом при участии министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В результате реализации практики проведения оперативного мониторинга повысилась активность участия предпринимателей в опросах и соответственно степень заинтересованности предпринимателей во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти.

Разработанная система сбора данных позволила органам власти регулярно получать информацию в разрезе товарных рынков и муниципальных образований о потребностях бизнеса в мерах поддержки, динамике показателей конкурентной среды и принимать меры оперативного реагирования.

«Московская область готова оказать содействие во внедрении практики оперативного мониторинга в других субъектах Российской Федерации», — прокомментировала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В рамках вопроса «О реализации государственной политики по развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации» Т. Н. Корягин представил доклад на тему: «О путях развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в свете задач по обеспечению устойчивости экономики».

Доклад стал инструментом переосмысления роли конкуренции в экономике в свете значительного изменения традиционных подходов и системы экономических отношений.

В целях устойчивости обеспечения жизнедеятельности населения в установленном сегменте рынка Московской областью была предложена новая концепция по развитию региональных (муниципальных) предприятий, выпускающих продукцию (работы, услуги) стратегического значения «Региональные (муниципальные) стратегические предприятия». Отмечено, что конкуренция в условиях устойчивого развития должна переориентироваться на повышение качества жизни населения.

Доклады Московской области получили высокую оценку заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского и участников мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики Подмосковья тиражируются по всей стране.