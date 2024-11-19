На реализацию «Социальной ипотеки» в Подмосковье выделят 2,2 млрд рублей в 2025 году

С 2016 года в Московской области реализуется подпрограмма «Социальная ипотека». В 2025 году в бюджете Московской области планируется предусмотреть порядка 2,2 млрд рублей на реализацию программы, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Программа очень хорошо себя зарекомендовала. В этом году участникам будут выданы 295 свидетельств. Воспользоваться «социальной ипотекой» могут медицинские работники, учителя, молодые и уникальные специалисты», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

На оплату первоначального взноса в 2025 году предусмотрено свыше 1,3 млрд. рублей. Планируется, что количество участников программы составит 296 человек.

Кроме этого, на компенсацию на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту в 2025 году будет предусмотрено порядка 755 млн рублей для 3 405 граждан, получивших жилищную субсидию на оплату первоначального взноса в 2016–2025 годах.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.