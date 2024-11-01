Мособлдума утвердила нормативы стоимости муниципальных услуг

На заседании Мособлдумы был рассмотрен и принят проект закона «О внесении изменений в закон Московской области „О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов“, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Данный документ уточняет величину и состав нормативов, являющихся основой для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета.

Ежегодно, при определении дотации, министерство экономики и финансов Московской области уделяет пристальное внимание детализации нормативов стоимости муниципальных услуг. Это позволяет произвести более точные расчеты расходов муниципальных образований и максимально обеспечить сбалансированность местных бюджетов.

Нормативы устанавливают необходимый расчетный объем средств для реализации полномочий в той или иной сфере на местном уровне. В случае если доходы муниципалитета не покрывают расчетные расходы местных бюджетов, из бюджета области им предоставляется дотация на выравнивание.

Законодательные изменения были необходимы для актуализации величины и состава нормативов в сферах благоустройства, ЖКХ, переселения граждан из аварийного жилья, природоохранной деятельности, спорта, образования, дорожного хозяйства, общегосударственных вопросов, транспортного обслуживания. С целью регулирования межбюджетных отношений на 2025–2027 годы утверждены 179 нормативов (в 2023 году — 170 нормативов). Важно отметить рост нормативов на содержание автомобильных дорог по сравнению с 2024 годом на 31%.

Документом вводятся 11 новых нормативов финансовых затрат. С 2025 года в Подмосковье будут действовать нормативы на: ремонт автомобильных дорог (обновят 4,8 млн м2 дорог); благоустройство общественных территорий (позволит обустроить 58 скверов площадью одного до 0,5 га); снос аварийных многоквартирных жилых домов (демонтаж 480 МКД); устройство систем наружного освещения (будут созданы 235 км линий); ямочный ремонт асфальтового покрытия во дворах (отремонтируют 547 тыс. м2); ремонт подъездов многоквартирных домов (планируют привести в порядок 1845 подъездов); создание и ремонт пешеходных коммуникаций («народные тропы») (подлежит обустройству 43 тыс. пог.м); содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений (1144 объекта).

При этом исключаются 2 норматива: по транспортному обслуживанию (так как расходы учитываются в рамках межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области)и на содержание зданий учреждений дошкольного образования (из-за преобразования в комплексы).

В связи с принятием законопроекта стоимость предоставления муниципальных услуг, учтенная при формировании межбюджетных отношений на 2025 год, увеличится по сравнению с 2024 годом на 59 млрд рублей или на 27% и составит 277 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.