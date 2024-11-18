В Мособлдуме прошла ежегодная Всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант — 2024», организованная учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Акция стартовала в понедельник в 10:00 утра по всей России. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Школьники, студенты, юнармейцы, участники молодежных движений проверили свои знания, ответив на вопросы, охватывающие различные аспекты отечественной истории и культуры.

Мособлдума была выбрана местом проведения не случайно — в 2022 году подмосковный парламент заключил соглашение о сотрудничестве с учебно-методическим центром «Авангард».

Перед стартом диктанта участников поприветствовала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Сегодняшняя акция проходит в стенах Московской областной Думы впервые. Мы себе не ставим целью поставить кому-то 2, а кому-то 5. Мы не в школе, и мы собрались не для того, чтобы оценить знания. Мы собрались, чтобы акцентировать ещё раз внимание к этой теме, задуматься, как много или как мало мы знаем, где-то дополнительно прочитать книгу, посмотреть фильм и задуматься о том, какая у нас большая великая страна и как интересно ее изучать», — сказала Самединова.

К собравшимся также обратился депутат Мособлдумы, руководитель партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев.

«История является одним из важнейших предметов, потому что, изучая ее, мы можем видеть и победы, и поражения человечества. Самое страшное историческое потрясение для человечества — это Вторая мировая война, когда в основу этой войны была заложена идеология нацизма. Человечество быстро забыло эту войну, и мы сейчас в полной мере ощущаем то, что происходит на Украине. Сейчас мы защищаем себя, это делают наши ребята, которые мужественно выполняют свой долг, проявляя при этом чудеса героизма. Наша с вами задача, перелистывая страницы истории, еще раз понять, как происходят эти процессы. Почему они происходят, и самое главное не делать этих ошибок. Поэтому мне хочется пожелать вам удачи в этом диктанте, и конечно, еще раз внимательно перелистывая эти страницы, заглянуть в богатую историю нашей великой России», — отметил Вшивцев.

По видеосвязи к участникам из всех уголков страны обратилась заместитель министра образования РФ Ольга Петрова.

«Вот уже третий год учебно-методический центр «Авангард» собирает на своей площадке всех тех, кто хочет проверить свои знания и найти, возможно, новое направление для своего развития. Благодарю участников этого диктанта, и желаю, чтобы такие инициативы, такие моменты, вдохновляли ещё больше на новые открытия, новые свершения», — сказала Петрова.

«Военно-патриотический диктант — это не просто проверка знаний, но и важная возможность для каждого участника почувствовать сопричастность к истории и культуре нашей страны. Мы гордимся тем, что с каждым годом акция привлекает все больше людей, особенно молодежи, которая стремится не только знать свое прошлое, но и нести ответственность за будущее России», — подчеркнула директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

Подведение итогов диктанта и награждение победителей состоится 9 декабря, в День Героев Отечества.

Впервые «Военно-патриотический диктант» прошёл в 2022 году. За предыдущие два года проведения диктанта к акции присоединились более 363 тыс. человек из 89 регионов России. Поддержку в проведении диктанта оказали партнерские организации, такие как ДОСААФ, Юнармия и региональные центры «Авангард», а также органы образования.

Все желающие могут принять участие диктанте в онлайн формате по ссылке с 18 ноября по 8 декабря с 12:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.