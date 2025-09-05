Мособлдума рассмотрит законопроект о бесплатном проезде на смежных маршрутах

Мособлдума в осенней сессии планирует рассмотреть законопроект, который сохраняет бесплатный проезд для отдельных льготных категорий граждан по смежным маршрутам между Подмосковьем и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В начале этого года между Московской областью и городом Москвой было заключено соглашение о передаче смежных автобусных маршрутов транспортному комплексу города Москвы. В ближайшие 4 года от станций метро и МЦД внутри МКАД планируют запустить 170 новых маршрутов в Подмосковье.

«Наши подмосковные льготники, а это в первую очередь граждане старшего возраста, пользуются бесплатным проездом на автобусах по смежным маршрутам до столицы. Поскольку сейчас возникли юридические нюансы и некоторые маршруты будут передаваться столице, мы планируем рассмотреть законопроект, согласно которому льготники также смогут продолжать пользоваться этими маршрутами бесплатно, льгота по-прежнему будет предоставляться за счет средств бюджета Московской области», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.