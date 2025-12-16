Мособлдума рассмотрит закинициативу об увеличении размера штрафов за «зацепинг»

Мособлдума в ходе ближайшего заседания, которое пройдет 18 декабря, планирует рассмотреть закинициативу об увеличении штрафов за «зацепинг» на ж/д, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«К нам, в Московскую областную Думу, постоянно поступают тревожные сигналы о смертельно опасном увлечении среди подростков — так называемом «зацепинге». Только за последние пять лет на объектах железнодорожной инфраструктуры в Московской области травмировались более 160 несовершеннолетних, из них более 90 детей погибли», — сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Действующий административный штраф в размере до 4 тысяч рублей ни подростками, ни их родителями как действенная санкция не воспринимается», — отметил Максим Коркин.

«Поэтому мы планируем выйти с законодательной инициативой, которая преследует две цели. Во-первых, мы предлагаем увеличить максимальный штраф за первое нарушение с 4 до 5 тысяч рублей. Второе и, это главное, — пресечь повторные нарушения. И в целях пресечения повторных нарушений предлагаем, для тех, кто продолжает рисковать жизнью, установить административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей», — добавил Максим Коркин.

После рассмотрения закинициативы в Думе планируется ее направить на рассмотрение в Правительство РФ для получения отзыва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.