Мособлдума передаст в школы детскую книгу, посвященную городам, внесшим вклад в Победу

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Московская областная дума выпустила книгу, посвященную истории городов, поселков, деревень и сел, на территории которых шли ожесточенные сражения и которые внесли свой вклад в Победу. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы считаем своим долгом как можно больше рассказывать подрастающему поколению о событиях, которые произошли непосредственно на подмосковной земле. Так родилась детская книга «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья». На страницах издания оживает героическая история тех лет. В центре внимания — населенные пункты, в которых разворачивались события Битвы под Москвой», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области четырем городам присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы»: Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск. Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» присвоено городам: Коломна, Ступино, Подольск. Сорок четыре населенных пункта носят почетное звание Московской области «Населенный пункт воинской доблести».

«5 тысяч экземпляров отдадим в школьные, городские и сельские библиотеки, а также в молодежные центры. Надеемся, что книга привлечет внимание многих мальчишек и девчонок. И они не просто узнают о каких-то фактах, а укрепят в душе чувство гордости, уважения и благодарности к тем, кто подарил всем нам право на жизнь. Именно юным патриотам дальше хранить и передавать историю священной Победы, беречь нашу Родину», — рассказал Брынцалов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.