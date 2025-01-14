Мособлдума откроет весеннюю сессию 16 января

Мособлдума на этой неделе планирует открыть весеннюю сессию. Первое заседание года пройдет 16 января. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, каким темам будет посвящена деятельность областного парламента. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В повестке первого заседания более 10 вопросов. В частности, это согласование кандидатур на замещение руководящих должностей в правительстве Подмосковья. Кроме того, заслушаем отчеты нескольких комитетов регионального парламента по итогам их деятельности в 2024 году», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что всего в план работы парламента на I квартал этого года вошло 115 пунктов. Из них свыше 40 — проекты законов.

«Мы будем опираться на ключевые направления, обозначенные президентом РФ и губернатором Подмосковья. Продолжим решать задачи, которые непосредственно ставят перед нами жители. Приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и их близких. В Московской области уже создана серьезная система помощи воинам и их семьям. Мы продолжим совершенствовать законодательство, чтобы появлялись новые актуальные меры поддержки», — отметил спикер Мособлдумы.

Он добавил, что в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин затронул еще одну важную тему — демография. Брынцалов отметил, что профильные комитеты Мособлдумы проведут анализ как областного законодательства, так и федерального.

«Важно понять, что мы еще можем сделать для семей с детьми», — отметил парламентарий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья отметил, что в нынешнем году будет запущена новая мера поддержки по демографии — это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей молодой семье.

«Молодые семьи — это когда возраст обоих родителей составляет до 35 лет», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что в Подмосковье 1 200 — 1 300 детей ежегодно остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе давно закрыты.