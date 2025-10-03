Молодогвардейцы Подмосковья начали сотрудничать с более чем 20 учебными заведениями

В Московской области ко Дню среднего профессионального образования в течение сентября активисты местных отделений «Молодой Гвардии» Подмосковья провели «День Молодой Гвардии» в различных учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

На них организация подписала договоры о сотрудничестве с более чем 20 учебными заведениями. По этим договорам студенты смогут больше участвовать в общественной жизни, воплощать свои идеи и открывать «Клубы МГЕР» прямо в своих колледжах. Также «День Молодой Гвардии» помог первокурсникам привыкнуть к учебе, найти друзей и узнать, как можно участвовать в молодежных проектах.

«Эта встреча помогла мне познакомиться с новыми людьми и почувствовать себя частью команды. Игры и презентация работы Молодой Гвардии были интересными и полезными — теперь я знаю, как можно участвовать в жизни колледжа и города», — рассказал один из студентов Ногинского колледжа.

На встречах проводили игры на сплочение «АнтиИгры» и рассказывали, чем занимается Молодая Гвардия.

«Подписание соглашений с образовательными учреждениями стало важным шагом для укрепления диалога со студенческой молодежью. Мы подписали договоры со многими колледжами региона и продолжим эту работу, открывая клубы МГЕР, где студенты смогут реализовывать свои инициативы», — подчеркнула руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья Диана Алумянц.

Молодая Гвардия Подмосковья продолжит активную работу с молодежью и укрепление партнерских связей с образовательными учреждениями. До конца учебного года планируется продолжить подписание соглашений с колледжами региона, что позволит расширить возможности для совместных проектов, вовлечь студентов в социальные и патриотические инициативы, а также поддерживать активную гражданскую позицию среди молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.