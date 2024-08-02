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Инвесторы Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе объектов социнфраструктуры

В России стартовал прием заявок на конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ». Он проводится для отбора объектов образования, культуры, спорта, деятельность которых направлена на сохранение и укрепление российских духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Организаторами конкурса выступили Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению и негосударственный институт развития «ТРАНСПРОЕКТ».

«Наши учреждения образования, культуры играют ключевую роль в формировании нравственной основы нашего общества. Их задача не только передавать знания и навыки, но и воспитывать нашу молодежь, прививая ей глубокое уважение к традициям, культуре и историческому наследию нашего народа», — подчеркнула председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Конкурс призван поддержать те инициативы и проекты, которые способствуют развитию объектов социальной инфраструктуры, ориентированных на эти высокие цели», — отметила Самединова.

По мнению организаторов конкурса, участие в проекте позволит участникам получить общественное признание, расширить профессиональную сеть контактов, обмениваться опытом и идеями с коллегами из разных регионов страны.

В конкурсе могут участвовать:

Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления (МСУ), выступающие публичным партнером или концедентом в проекте государственно-частного партнерства/концессии, направленном на создание или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в отрасли образования, культуры, спорта;

Частные инвесторы, реализующие проекты социальной инфраструктуры, в отрасли образования, культуры, спорта, через механизм государственно-частного партнерства/концессии, а также коммерческие и некоммерческие организации, выступающие инвесторами, и являющиеся участниками специальных проектных компаний (СПК)

Сроки проведения конкурса

Период подачи заявок — август–сентябрь 2024 г.

Оценка и награждение победителей — ноябрь–декабрь 2024 г.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке: https://mart.promo/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.