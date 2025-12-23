Игорь Брынцалов подвел итоги года на торжественном мероприятии в Балашихе

В ДК «Балашиха» прошло торжественное мероприятие, посвященное итогам года в городском округе. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, участники спецоперации, командиры воинских частей, представители организаций, предприятий, церкви, трудовых коллективов и жители города.

Игорь Брынцалов отметил положительную динамику развития Балашихи в экономике, благоустройстве, образовании, здравоохранении, дорожной инфраструктуре и ЖКХ. Он подчеркнул, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и Годом 80-летия Победы, особое внимание уделялось ветеранам и участникам специальной военной операции. Брынцалов поблагодарил всех за командную работу и пожелал городу дальнейшего развития, а жителям — здоровья и благополучия.

Сергей Юров отметил вклад администрации, депутатов и волонтеров в поддержку семей военнослужащих и развитие города. Он выразил благодарность предприятиям и всем, кто помогает Балашихе становиться современнее и комфортнее. Вячеслав Фомичев пожелал жителям общей Победы и успешного выполнения задач в новом году.

В ходе мероприятия порядка 70 жителей, внесших вклад в развитие Балашихи, получили региональные и муниципальные награды. Завершилась встреча праздничным концертом творческих коллективов округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.