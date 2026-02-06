Два новых лагеря в Подмосковье примут летом детей участников спецоперации

Два подмосковных лагеря — «Левково» в Пушкино и «Имени 28 героев-панфиловцев» в Волоколамске — этим летом примут детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Профильный комитет Мособлдумы провел выездное заседание, на котором обсудили вопросы медицинской и социальной реабилитации участников специальной военной операции, а также меры поддержки их семей.

Одной из ключевых тем стала организация летнего отдыха для детей бойцов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в этом году, помимо лагеря «Литвиново» в Наро-Фоминске, дети смогут бесплатно отдохнуть в лагерях «Левково» в Пушкино и «Имени 28 героев-панфиловцев» в Волоколамске. Ожидается, что отдыхом будет охвачено около 6 тысяч детей, что вдвое больше, чем ранее.

Смены в лагерях продлятся 14 дней, детям предоставят пятиразовое питание, спортивные занятия, игры и кружки. Брынцалов отметил, что депутаты «Единой России» контролируют вопрос обеспечения путевками, и семьи могут обращаться за помощью при необходимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.