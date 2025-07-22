Депутат Мособлдумы Лев Закиров предложил запретить укладывать асфальт в дождь
Фото - © Пресс-служба партии «Новые люди»
Депутат Мособлдумы от партии «Новые люди» Лев Закиров направил официальное обращение в министерство транспорта Московской области с инициативой запретить укладку асфальта в ненастную погоду на уровне регионального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции «Новые люди» в Мособлдуме.
В адрес депутата Мособлдумы регулярно поступают обращения граждан, выражающих возмущение по поводу укладки асфальта в дождливую и снежную погоду. Подобная практика вызывает обоснованные вопросы к качеству дорожного покрытия и целесообразности использования бюджетных средств.
В связи с этим Лев Закиров направил официальное обращение министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сибатулину Марату Шамилевичу.
Депутат предложил запретить укладку асфальтобетонного покрытия в неблагоприятных погодных условиях, включая:
- выпадение осадков (дождь, мокрый снег, снег),
- наличие влаги на основании под покрытием,
- отсутствие подтверждения метеорологических условий при приемке работ.
По мнению Льва Закирова это позволит повысить качество дорожных работ, сократить количество аварийных ремонтов и обеспечить более эффективное использование средств регионального бюджета.
«Дорожные работы должны проводиться по технологии, а не «лишь бы сдать. Считаю, что порядок и ответственность должны стать нормой, особенно в тех сферах, которые касаются всех — без исключения», — считает Лев Закиров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.
«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.
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