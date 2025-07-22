Депутат Мособлдумы Лев Закиров предложил запретить укладывать асфальт в дождь

Депутат Мособлдумы от партии «Новые люди» Лев Закиров направил официальное обращение в министерство транспорта Московской области с инициативой запретить укладку асфальта в ненастную погоду на уровне регионального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции «Новые люди» в Мособлдуме.

В адрес депутата Мособлдумы регулярно поступают обращения граждан, выражающих возмущение по поводу укладки асфальта в дождливую и снежную погоду. Подобная практика вызывает обоснованные вопросы к качеству дорожного покрытия и целесообразности использования бюджетных средств.

В связи с этим Лев Закиров направил официальное обращение министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сибатулину Марату Шамилевичу.

Депутат предложил запретить укладку асфальтобетонного покрытия в неблагоприятных погодных условиях, включая:

выпадение осадков (дождь, мокрый снег, снег),

наличие влаги на основании под покрытием,

отсутствие подтверждения метеорологических условий при приемке работ.

По мнению Льва Закирова это позволит повысить качество дорожных работ, сократить количество аварийных ремонтов и обеспечить более эффективное использование средств регионального бюджета.

«Дорожные работы должны проводиться по технологии, а не «лишь бы сдать. Считаю, что порядок и ответственность должны стать нормой, особенно в тех сферах, которые касаются всех — без исключения», — считает Лев Закиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

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