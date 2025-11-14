Четыре детских сада на 1 205 мест будут сданы в Подмосковье в следующем году
Фото - © Медиасток.рф
В Московской области наряду с новыми школами открываются детские сады. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в 2026 году для самых маленьких жителей Подмосковья свои двери откроют четыре новых дошкольных учреждения на 1205 мест. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.
«Благодаря планомерной работе правительства области и депутатов, которые в своих округах встречаются с жителями, интересуются — где в первую очередь есть потребность в садиках, нам удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Это результат системной работы, которую мы ведем уже несколько лет. Мы не просто сохраняем достигнутые результаты, а создаем задел на перспективу — в 2026 году откроем новые сады в Истре, Люберцах, Сергиево-Посадском и Солнечногорске. В бюджете на эти цели запланированы средства — 3,6 млрд рублей», — привел данные Игорь Брынцалов.
Кроме того, по словам спикера регионального парламента, еще 12 детских садов на 2 425 мест будут построены в следующем году за счет внебюджетных средств.
«Особенно важно, что сегодня мы активно привлекаем инвесторов к созданию социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. Это разумный подход, позволяющий закрыть самые волнующие жителей вопросы одновременно со сдачей жилья. Важно, чтобы все детские сады, независимо от источника финансирования, соответствовали единому стандарту. Это гарантия качества и доступности образования для наших детей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
За счет бюджетных средств в 2026 году в Московской области детские сады будут построены в:
- г. о. Истра, ЖК «Малая Истра»
- г. о. Люберцы, Проектируемый пр.
- Сергиево-Посадском г. о., Зубачево поле
- г. о. Солнечногорск, п. Поварово
За счет внебюджетных средств дошкольные учреждения будут построены в:
- г. о. Домодедово, в районе с. Ям и д. Павловское
- г. о. Котельники, карьер ЛКСМиК, квартал «Новые Котельники»
- Ленинский г. о., с. п. Молоковское, д. Мисайлово и д. дальние Прудищи.
- г. о. Солнечногорск, р. п. Андреевка
- г. о. Мытищи, с. п. Федоскинское, восточнее дер. Шолохово, пос. Менжинец
- г. о. Балашиха, ЖК «Новоград Павлино»
- г. о. Балашиха, севернее ул. Лукино квартал «Б»
- Ленинский г. о., г. Видное, дер. Тарычево, ЖК «Зеленые Аллеи»
- г. о. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 3
- Ленинский г. о., в районе пос. Ленинский и пос. Сапроново, ДОУ № 16
- г. о. Мытищи, уч. Центральная усадьба
- г. о. Мытищи, район ул. Колонцова, корпус 18.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в Московской области планируется открыть 71 школу, из них 57 — после капремонта.
«В чем нюанс, в чем важный элемент? Когда старую школу мы трансформируем в современное здание, то потребление, в частности, энергопотребление, растет», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что очень важно своевременно на местах убедиться, что все нормально с инфраструктурой. Во время капремонта — сделаны красивые стены, новая кровля, укреплен фундамент, приведены в порядок спортзал и классы, но это еще все вместе должно работать, а значит — должна быть вся необходимая инфраструктура.