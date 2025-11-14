Четыре детских сада на 1 205 мест будут сданы в Подмосковье в следующем году

В Московской области наряду с новыми школами открываются детские сады. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в 2026 году для самых маленьких жителей Подмосковья свои двери откроют четыре новых дошкольных учреждения на 1205 мест. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.

«Благодаря планомерной работе правительства области и депутатов, которые в своих округах встречаются с жителями, интересуются — где в первую очередь есть потребность в садиках, нам удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Это результат системной работы, которую мы ведем уже несколько лет. Мы не просто сохраняем достигнутые результаты, а создаем задел на перспективу — в 2026 году откроем новые сады в Истре, Люберцах, Сергиево-Посадском и Солнечногорске. В бюджете на эти цели запланированы средства — 3,6 млрд рублей», — привел данные Игорь Брынцалов.

Кроме того, по словам спикера регионального парламента, еще 12 детских садов на 2 425 мест будут построены в следующем году за счет внебюджетных средств.

«Особенно важно, что сегодня мы активно привлекаем инвесторов к созданию социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. Это разумный подход, позволяющий закрыть самые волнующие жителей вопросы одновременно со сдачей жилья. Важно, чтобы все детские сады, независимо от источника финансирования, соответствовали единому стандарту. Это гарантия качества и доступности образования для наших детей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

За счет бюджетных средств в 2026 году в Московской области детские сады будут построены в:

г. о. Истра, ЖК «Малая Истра»

г. о. Люберцы, Проектируемый пр.

Сергиево-Посадском г. о., Зубачево поле

г. о. Солнечногорск, п. Поварово

За счет внебюджетных средств дошкольные учреждения будут построены в:

г. о. Домодедово, в районе с. Ям и д. Павловское

г. о. Котельники, карьер ЛКСМиК, квартал «Новые Котельники»

Ленинский г. о., с. п. Молоковское, д. Мисайлово и д. дальние Прудищи.

г. о. Солнечногорск, р. п. Андреевка

г. о. Мытищи, с. п. Федоскинское, восточнее дер. Шолохово, пос. Менжинец

г. о. Балашиха, ЖК «Новоград Павлино»

г. о. Балашиха, севернее ул. Лукино квартал «Б»

Ленинский г. о., г. Видное, дер. Тарычево, ЖК «Зеленые Аллеи»

г. о. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 3

Ленинский г. о., в районе пос. Ленинский и пос. Сапроново, ДОУ № 16

г. о. Мытищи, уч. Центральная усадьба

г. о. Мытищи, район ул. Колонцова, корпус 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в Московской области планируется открыть 71 школу, из них 57 — после капремонта.

«В чем нюанс, в чем важный элемент? Когда старую школу мы трансформируем в современное здание, то потребление, в частности, энергопотребление, растет», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что очень важно своевременно на местах убедиться, что все нормально с инфраструктурой. Во время капремонта — сделаны красивые стены, новая кровля, укреплен фундамент, приведены в порядок спортзал и классы, но это еще все вместе должно работать, а значит — должна быть вся необходимая инфраструктура.