Брынцалов проинспектировал строительство пристройки к школе № 30 в Балашихе

В ходе своей рабочей поездки в Балашиху спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым и главой округа Сергеем Юровым проверил, на какой стадии ведется строительство пристройки к школе № 30 на 181 место в микрорайоне Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как подчеркнул в начале встречи спикер регионального парламента, депутаты «Единой России» уделяют особое внимание контролю за строительством и капремонтом объектов социальной инфраструктуры.

«Школы и детские сады — всегда в центре нашего внимания, ведь впереди новый учебный год. И очень важно, чтобы все обещанное нашим жителям было выполнено качественно и в срок. Всего в регионе 1 сентября мы ожидаем открытие 23 школ — это объекты, построенные как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств», — отметил Брынцалов.

Пристройка к школе № 30 в Балашихе, как добавил спикер, как раз является инвестиционным проектом. Новое здание возводят в связи с заселением жилого комплекса «Идеал» для исключения дефицита мест в действующем корпусе образовательного комплекса.

«У нас здесь есть вторая смена, и в рамках решения этого вопроса строится пристройка. И самое главное, действующий корпус в дальнейшем будет капитально отремонтирован и приведен в порядок в соответствии со всеми стандартами — и внутри, и снаружи. В будущем еще одна школа будет строиться в этом микрорайоне, чтобы снять всю напряженность», — сказал председатель Мособлдумы.

Представитель застройщика, руководитель проекта Григорий Чернышов в ходе обхода по объекту сообщил, что общий процент его готовности — 71%.

«Завершены монолитные работы, также на этапе завершения фасадные. Сейчас идет устройство переходной галереи, внутренних инженерных систем, переустройство внешних инженерных сетей, остекление. Планируем ввод объекта в эксплуатацию в июле следующего года», — сказал Чернышов.

Участникам встречи показали будущие помещения — планируется, что, помимо учебных кабинетов, здесь разместится еще и пищеблок.

Всего образовательный комплекс школы № 30 включает в себя корпус с пристройкой на улице Летной и также корпус на Гагарина. С учетом нового здания комплекс будут посещать более 3,5 тыс. учащихся.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.