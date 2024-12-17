Брынцалов принял участие в совете законодателей РФ по теме обращения с отходами

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в заседании совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. Мероприятие провела сопредседатель совета законодателей — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На Совете законодателей обсудили вопросы состояния и перспективы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами и практики модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах России.

Говоря о сфере обращения с ТКО, Валентина Матвиенко отметила, что большие надежды возлагались на так называемую мусорную реформу. Она акцентировала внимание, что при содействии зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева процесс перезапущен.

«По инициативе Совета Федерации создан Федеральный штаб при Минприроды. В каждом субъекте созданы региональные штабы во главе с губернаторами», — отметила Матвиенко.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что Московская область в числе первых субъектов страны в 2016 году утвердила территориальную схему обращения с отходами.

«Предварительно были проведены общественные слушания, учтены предложения жителей. Сейчас у нас работают 7 регоператоров. На маршрутах — 1,5 тыс. мусоровозов, которые обслуживают 150 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора», — пояснил Брынцалов.

Раздельный сбор отходов на территории Подмосковья реализовывается по двухконтейнерной системе, таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

«Многое делается и для развития инфраструктуры раздельного сбора отходов. Обустроено 60 площадок «Мегабак», установлено порядка 1,5 тыс. баков для сбора одежды и текстильных отходов, 749 фандоматов. Все эти проекты нашли отклик у наших жителей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Валентина Матвиенко напомнила, что на рассмотрении в Госдуме находятся разработанные парламентариями законопроекты о спецтранспорте для вывоза отходов, о контейнерных площадках, об обращении со строительными отходами.

«Подготовлены еще несколько инициатив по решению проблемы несанкционированных свалок и обеспечению регионов инфраструктурой обращения с отходами. «Нужно продолжать донастройку региональной нормативной базы, если там остаются пробелы», — отметила Валентина Матвиенко.

Что касается темы модернизации инфраструктуры ЖКХ, то, по словам Валентины Матвиенко, эта они должны быть в числе приоритетов региональных властей. В послании Федеральному Собранию президент РФ поручил навести порядок в этой сфере.

Ситуацию должен изменить новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», который начнет действовать с будущего года, и федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

«Общий объем его финансирования до 2030 года составит порядка 4,5 трлн рублей. Средства беспрецедентные. Важно распорядиться ими максимально эффективно, так же как и в других сферах», — подчеркнула глава Совета Федерации.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Московской области уже утверждена госпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности в области обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

«Это позволит модернизировать 992 объектов теплоснабжения: котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети. Также под модернизацию попадают 592 объекта в сфере водоснабжения и водоотведения», — уточнил парламентарий Подмосковья.

Помимо госпрограммы, также утверждено 57 инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций на сумму свыше 92 млрд рублей. Еще 69 инвестпрограмм реализуется в этом году в сфере водоснабжения и водоотведения.

«Планы у нас большие, они затрагивают интересы миллионов жителей Подмосковья. И они должны быть в курсе всех изменений. Поэтому в этом году Мособлдума провела 6 «открытых трибун» в Кашире, Подольске, Солнечногорске, Воскресенске, Электростали и Пушкино. Мероприятиями было охвачено 40 городских округов. Кроме того, в ноябре мы провели два мероприятия, на которых подвели итоги модернизации в текущем году и рассказали о планах на будущее. Трансляцию этих мероприятий посмотрели тысячи человек. Такое взаимодействие с жителями обязательно продолжим в следующем году», — добавил спикер Мособлдумы.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.