Брынцалов передал гумпомощь подмосковному пункту отбора на службу по контракту

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил с рабочим визитом Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в Балашихе. Он передал центру гуманитарную помощь — необходимую литературу, а также бытовую технику, которая значительно улучшит условия пребывания парней в пункте. И отметил, что такую миссию регулярно выполняют депутаты партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Центр сегодня активно развивается. Каждый раз, когда мы посещаем его, говорим о планах, которые необходимо реализовать. При содействии специалистов, изучающих сегодня все необходимые методы и технологии для применения в зоне специальной военной операции, новшества внедряются в учебный процесс. И самое главное, что к этому надо подключаться и помогать. Мы сегодня как раз тоже внесли свою лепту, передали ряд необходимых специальных изделий, которые будут служить дополнением к тем мероприятиям, которые здесь проводятся», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов посмотрел, как работает центр сегодня. Вместе с ним в экскурсии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров и директор Центра специальной подготовки «Витязь», Герой РФ Сергей Лысюк. Гости посетили занятия для будущих бойцов на спортивной площадке, тактическом поле, полигоне, а также в аудитории для подготовки операторов БПЛА. И убедились в очередной раз: парни получают подготовку на самом высоком уровне — их обучают настоящие профессионалы, опытные инструкторы и ветераны боевых действий.

«Всего с 2023 года в пункт отбора обратилось свыше 44 тыс. человек, заключили контракт и убыли в войска — более 36 тыс. из них. Самое главное, что люди сегодня могут открыто посетить центр, сделать для себя выбор, принять взвешенное решение. И приняв его, они точно получат здесь первые необходимые навыки и смогут четко выбрать то направление, в котором будут полезны в зоне СВО. Кроме того, решение парней подкрепляют действующие в регионе меры поддержки участников спецоперации. Им здесь также об этом рассказывают», — сказал спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов пообщался с парнями. О работе пункта услышал только положительные впечатления.

В завершении он обратился к бойцам-контрактникам с напутственными словами.

«Наши бойцы, наследники поколения победителей, демонстрируют яркие примеры отваги и мужества, подлинного героизма, приближая нашу Победу в зоне СВО. И сегодня вы становитесь в их ряды. Убежден, что контрактная служба — это осознанный выбор настоящего патриота своей Родины. Желаю вам успешной службы и возвращения домой с Победой!» — отметил парламентарий.

Подробная информация о службе по контракту доступна по телефону: 8 (495) 90-77-77, на сайте и в Telegram-боте @contractMObot. Также можно написать на почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.