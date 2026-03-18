Более 30 тыс человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье

Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья за пять лет переехали из аварийного жилья в новые квартиры, расселено более 500 тыс. квадратных метров. До 2032 года планируется переселить еще почти 43 тысячи человек, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что решение жилищных проблем остается одним из приоритетов народной программы «Единой России».

«В 2025 году в масштабах всей страны из аварийного жилья переселили 98 тысяч человек при плане в 7,7 тысячи. Подмосковье — в числе лидеров. Только в прошлом году новое жилье получили более 11 тысяч жителей, аналогичный результат ожидается и в 2026 году», — отметил парламентарий.

Он добавил, что совместно с Минстроем РФ прорабатываются законодательные инициативы, в том числе по совершенствованию порядка расчета компенсации при изъятии аварийного жилья.

Жительница Электрогорска Олеся Злобова сообщила, что по сертификату почти на 2 млн рублей семья смогла приобрести двухкомнатную квартиру вместо комнаты площадью 23 кв. м. В Котельниках с 2022 года новые квартиры получили 730 человек, расселено 19 домов. Губернатор Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что сертификаты позволяют выбрать готовое жилье в любом округе региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.