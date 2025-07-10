Более 2 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

С июня в Московской области стартовала акция «Проверь свое здоровье в парке» — жители региона могут совместить приятную прогулку с полезным занятием и пройти диспансеризацию в выездных комплексах в парках, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Среди подмосковных жителей акция пользуется популярностью — ведь не у всех есть время в будни сходить в поликлинику и пройти диспансеризацию. В этом году первая акция состоялась 21 и 22 июня, она прошла уже 3 раза. За это время свыше 2 тысяч человек проверили свое здоровье на свежем воздухе. Кто не успел принять участие в профосмотрах до сегодняшнего дня — не стоит переживать, они продлятся в Московской области до конца августа. Отмечу, что в этом году на проведение профилактических медицинских осмотров, в том числе выездных в парках, из бюджета выделены средства — порядка 6 миллиардов рублей», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В ходе осмотра жители региона смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Пройти диагностику в парках смогут лица старше 18 лет. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».

В следующие выходные, 12 и 13 июля, акция пройдет по следующим адресам:

12 июля

Балашиха, Парк «Пестовский» с 11.00 до 16.00;

Волоколамск, «Городской парк» с 10.00 до 12.00;

Видное, Парк «Апаринки» с 09.00 до 12.00;

Дмитров, Парк Лямина с 09.00 до 13.00;

Долгопрудный, «Центральный парк» с 10.00 до 14.00;

Талдом, Парк «Победы» с 10.00 до 14.00;

Егорьевск, Парк «200-летия Егорьевску» с 09.00 до 12.00;

Истра, «Истринский городской парк» с 09.00 до 13.00;

Клин, Парк Сестрорецкий с 10.00 до 13.00;

Коломна, Парк Мира и Парк Дубки-Озеры с 09.00 до 13.00;

Красногорск, детский городок «Сказочный» с 10.00 до 13.00;

Лобня, Парк культуры и отдыха с 09.00 до 15.00;

Луховицы, Парк им. И. Г. Воробьева с 09.00 до 12.00;

Люберцы, «Наташинские пруды» с 10.00 до 13.00;

Можайск, Парк Победы с 10.00 до 13.00;

Мытищи, Центральный парк культуры и отдыха с 10.00 до15.00;

Наро-Фоминский, парк Дубки с 10.00 до 13.00;

Орехово-Зуево, Парк 30-летия Победы с 10.00 до 13.00;

Подольск, ПКиО им. В. Талалихина с 10.00 до 13.00;

Ивантеевка, Городской парк культуры и отдыха с 09.00 до 14.00;

Раменское, Раменский городской парк с 10.00 до 15.00;

Реутов, Центральный городской парк с 10.30 до 14.00;

Руза, поселок Дорохово, Дом культуры с 10.00 до 13.00;

Сергиев Посад, Парк «Скитские пруды» с 09.00 до 12.00;

Солнечногорск, Городской парк с 10.00 до 13.00;

Ступино, Городской парк с 10.00 до 14.00;

Серпухов, Парк Олега Степанова с 09.00 до 13.00;

Чехов, Городской парк культуры и отдыха, с 09.00 до 14.00;

Рошаль, Парк Крестов Брод с 09.00 до 14.00;

Шаховская, Городской парк с 09.00 до 11.00;

Щелково, Дом культуры (ул. Пушкина, 22) с 09.00 до 14.00;

Павловский Посад, г. Электрогорск, Центральный городской парк с 09.00 до 13.00;

Электросталь, Парк Авангард с 09.00 до 12.00.

13 июля

Кашира, Городской парк Кашира с 10.00 до 15.00

Химки, Парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого с 09.00 до 13.00

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.