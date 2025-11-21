сегодня в 16:30

Более 19,6 тыс жителей Подмосковья получили психологическую помощь с начала года

Психологическая помощь — это также неотъемлемая часть заботы о здоровье. У жителей Московской области есть возможность обратиться за ней в рамках ОМС. На территории региона развернута сеть из 50 кабинетов медико-психологического консультирования, организованных на базе медицинских организаций. С начала 2025 года психологическую помощь получили 19,6 тысячи жителей Московской области, они посещали психологов свыше 35 тысяч раз, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Особенное внимание мы уделяем тем, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину — нашим участникам СВО и их семьям. Эти люди столкнулись с испытаниями и наш священный долг — окружить их заботой, в которой работа психолога является одной из важнейших составляющих», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Психологическая помощь участникам СВО

Получить психологическую помощь на территории Московской области участники СВО могут, обратившись в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»: г. Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон 8 (498) 602-00-23.

Дополнительно, участники СВО могут получить психологическую помощь дистанционно по единому номеру «112», где круглосуточно дежурят медицинские психологи.

Также дистанционную психологическую помощь участники СВО могут получить в телеграм-чате Федерального проекта «КСВО. Разговор с психологом».

Для работы в чате привлечены медицинские психологи из четырех пилотных регионов: Ростовская, Тамбовская, Волгоградская и Московская области.

Адресный перечень кабинетов медико-психологического консультирования

Обратиться в кабинеты пациенты могут по направлению лечащего врача.

1. «Балашихинская больница» (два кабинета): г. о. Балашиха, г. Балашиха, пр. Ленина, 30; г. о. Балашиха, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, 41;

2. «Видновская клиническая больница»: Ленинский г. о., г. Видное, ул. Заводская, 15, стр. 1;

3. «Волоколамская больница»: Волоколамский м. о., г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, 16;

4. «Воскресенская больница г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Западная, 14;

5. «Дзержинская больница»: г. о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Ленина, 30;

6. «Дмитровская больница»: Дмитровский м. о., г. Дмитров, ул. Больничная, 7;

7. «Долгопрудненская больница» (два кабинета): Долгопрудный г. о., г. Долгопрудный, ул. Спортивная, 5, к.1; Долгопрудный г. о., г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, 6;

8. «Домодедовская больница»: г. о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Пирогова, 9, к.10;

9. «Дубненская больница» (два кабинета): г. о. Дубна, г. Дубна, ул. К. Маркса, 30; Талдомский г. о., г. Талдом, ул. Победы, 19, к.1;

10. «Егорьевская больница»; м. о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Жукова Гора, 19;

11. «Жуковская областная клиническая больница»: г. о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Гагарина, 85;

12. «Зарайская больница»: м. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Мерецкова, 1;

13. «Истринская клиническая больница»: м. о. Истра, г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, 33;

14. «Каширская больница»: г. о. Кашира, г. Кашира, Советский пр-т., 9;

15. «Клинская больница»: г. о. Клин, г. Клин, Бородинский проезд, 27;

16. «Коломенская больница»: г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Астахова, 9;

17. «Королевская больница»: г. о. Королев, г. Королев, ул. Богомолова, 8;

18. «Красногорская больница»: г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Речная, 29;

19. «Лобненская больница»: г. о. Лобня, г. Лобня, мкр. Научный городок, 6А;

20. «Лотошинская больница»: м. о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Спортивная, 9;

21. «Луховицкая больница»: м. о. Луховицы, г. Луховицы, ул. Мира, 39/5;

22. «Лыткаринская больница»: г. о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, 63, к.1;

23. «Люберецкая областная больница»: г. о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр-т., 116;

24. «Можайская больница»: Можайский м. о., г. Можайск, ул. Амбулаторная, 1;

25. «Мытищинская областная клиническая больница» (два кабинета): г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Воровского, стр. 2; г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, 34;

26. «Наро-Фоминская больница»: Наро- Фоминский г. о., г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, 32;

27. «Ногинская больница»: Богородский г. о., г. Ногинск, ул. Комсомольская, 59;

28. «Одинцовская областная больница (два кабинета): Одинцовский м. о., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 3; Одинцовский м. о., г. Звенигород, ул. Герцена, 13;

29. «Орехово-Зуевская больница»: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., г. Орехово-Зуево, ул. Парковская, 57;

30. «Павлово-Посадская больница» (два кабинета): Павлово-Посадский г. о., г. Павловский Посад, ул. Ленина, 56; Павлово-Посадский г. о., г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса, 11;

31. «Подольская областная клиническая больница»; г. о. Подольск, г. Подольск, бул. 65-летия Победы, 10;

32. «Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В.Н.» (два кабинета): Пушкинский г. о., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, 1; Пушкинский г. о., г. Ивантеевка, ул. Адмирала Жильцова, 3А;

33. «Раменская больница»: Раменский м. о., г. Раменское, ул. Мира, 1В;

34. «Реутовская клиническая больница»: г. о. Реутов, г. Реутов, ул. Гагарина, 4;

35. «Рузская больница»: Рузский м. о., г. Руза, ул. Революционная, 21А;

36. «Сергиево-Посадская больница»: Сергиево-Посадский м. о., г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 62а;

37. «Серебряно-Прудская больница»: р. п. Серебряные Пруды, ул. Большая Луговая, 3;

38. «Серпуховская больница»: г. о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Физкультурная, 18;

39. «Солнечногорская больница»: г. о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, 13;

40. «Ступинская клиническая больница»: г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, 7, к.2;

41. «Химкинская больница»: г.о Химки, г. Химки, ул. Молодежная, 64, стр. 1;

42. «Шатурская больница»: м. о. Шатура, г. Шатура, Больничный проезд, 2;

43. «Щелковская больница»: г. о. Щелково, г. Фрязино, ул. Московская, 7, к.1;

44. «Электростальская больница»: г. о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Пушкина, 3.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», – сказал глава региона.