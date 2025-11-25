Более 13 млрд рублей направили на реконструкцию Носовихинского шоссе

В Балашихе прошел окружной форум «Единой России» «Подмосковье — 2026». В нем приняли участие порядка 500 жителей Балашихи и Реутова. Перед ними выступил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Он рассказал о планах по развитию городов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Говоря о транспортной инфраструктуре, он сообщил, что уже заключен контракт на реконструкцию Носовихинского шоссе.

«Это запрос жителей микрорайонов Заря, Ольгино, который внесен в Народную программу партии. Мы запланировали более 13 млрд рублей на расширение шоссе с двух до четырех полос. Это улучшит транспортную доступность для полумиллиона человек. Работы поделили на два этапа. Они начнутся в начале следующего года и закончатся в 2028 году», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что уже началось строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе станции Черное.

«Это тоже важный и долгожданный объект для жителей микрорайонов Черное, Заря, Северный. Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе. Работы планируем завершить в 2028 года», — сказал секретарь подмосковного отделения партии.

Глава Балашихи Сергей Юров добавил, что путепровод в районе платформы Черное ликвидирует один из самых проблемных переездов округа и позволит сформировать полноценный транспортный коридор. Для Балашихи это стратегический шаг вперед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.