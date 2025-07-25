Бойцы СВО из Павловского Посада представят Подмосковье на чемпионате «Абилимпикс»

Алексей Моргунов и Юрий Соломенцев будут представлять Московскую область на первом Всероссийском чемпионате «Абилимпикс» для участников СВО, который пройдет в Казани по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии «Единая Россия» Подмосковья.

После возвращения из зоны проведения специальной военной операции Алексей и Юрий стали участниками XI Московского областного чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2025» и заняли призовые места в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» — серебро у Алексея, бронза у Юрия.

Депутат Госдумы РФ Геннадий Панин совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Павловском Посаде Денисом Семеновым и прокурором Владимиром Бусыгиным встретились с героями, а также их наставником — мастером-преподавателем Павлово-Посадского техникума Дмитрием Волковым.

Дмитрий Волков отметил, что готов продолжать наставничество и делиться опытом с новыми участниками. На встрече также обсудили планы техникума на следующий учебный год и расширение программ поддержки для ветеранов боевых действий.

«Павлово-Посадский техникум — одним из первых поддержал проект Министерства образования региона по подготовке участников СВО к чемпионату. Демобилизованным участникам СВО не обязательно быть студентами техникума, они готовятся по отдельным программам», — подчеркнул Геннадий Панин.

В декабре 2024 года партия «Единая Россия» внесла ряд изменений в Народную программу. Одним из приоритетных направлений стало расширение мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, особенно в области образования. В рамках обновленной программы партия содействует профессиональной переподготовке участников СВО, помогает создавать условия для их дальнейшей самореализации, а также обеспечивает льготное поступление в вузы и учреждения среднего профессионального образования для них и их семей.

«На территории Павлово-Посадского городского округа проводится системная и целенаправленная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Мы находим реальные механизмы для обеспечения профессиональной переподготовки, содействуем их трудоустройству и самореализации, создаем условия для вовлечения в общественно-политическую жизнь. Особое внимание уделяется вопросам образования — обеспечивается льготное зачисление в СПО, приоритетное предоставление мест в детских садах и школах. Это наша общая задача — окружить заботой тех, кто защищает нашу Родину», — подчеркнул Денис Семенов.

Абилимпикс — международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.

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