2,5 млн жителей Подмосковья пользуются льготным проездом по Подмосковью

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В соответствии с региональным законодательством для ряда льготных категорий жителей Подмосковья доступен бесплатный проезд на общественном транспорте. В настоящее время льготой пользуются более 2,5 млн жителей региона, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Социальную карту» могут оформить, в том числе инвалиды, многодетные семьи, ветераны, а с прошлого года и дети-сироты. С ней они могут бесплатно передвигаться на общественном транспорте в Подмосковье и Москве. Мы понимаем, как тесно связаны наши регионы, поэтому была достигнута такая важная договоренность. Для жителей, которые часто пользуются общественным транспортом, это, безусловно, заметная экономия. Поэтому эта транспортная льгота — одна из самых востребованных», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

При проезде на пригородных поездах все льготные пассажиры обязаны оформить билет в кассе или билетном автомате, даже если стоимость билета равна нулю.

Бесплатный проезд по Московской области

Бесплатным проездом могут пользоваться следующие категории граждан, имеющих место жительства в Московской области:

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (вне зависимости от места жительства в Московской области);

Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов;

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

Члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших военнослужащих;

Ветераны боевых действий, имевшие право на бесплатный проезд до 01.01.2005;

Инвалиды, имеющие I, II, III группу инвалидности;

Лица, сопровождающие инвалидов, имеющих I группу инвалидности;

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;

Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации, имевшие право на бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования до 1 января 2005 года;

Ветераны труда и ветераны военной службы;

Труженики тыла;

Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;

Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы», не являющиеся ветеранами ВОВ;

Лица, награжденные знаком «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России»;

Родители, иные законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;

Дети из многодетных семей;

Один из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет;

Законный представитель ребенка, не достигшего возраста 7 лет, из многодетной семьи;

Лица, получающие пенсию, за исключением лиц, получающих пенсию по линии силовых ведомств и имеющих среднедушевой доход выше двух прожиточных минимумов на душу населения в Московской области;

Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет;

Дети до 7 лет.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте

Для граждан, имеющих место жительства в Московской области:

Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Ветераны труда и ветераны военной службы;

Труженики тыла;

Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;

Лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почётный донор России»;

Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет;

Дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также достигшие совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения, до окончания ими обучения, но не дольше, чем до 23 лет;

Один из родителей из многодетной семьи;

Один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет;

Родитель или иной законный представитель ребенка-инвалида;

Один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Для граждан, вне зависимости от места жительства в Московской области:

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов;

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

Члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших военнослужащих;

Инвалиды, имеющие I, II, III группу инвалидности;

Лица, сопровождающие инвалидов, имеющих I группу инвалидности;

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;

Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации;

Дети до 7 лет.

Бесплатный проезд на городском наземном транспорте в городе Москве в городском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене:

Для граждан, имеющих место жительства в Московской области:

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов;

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

Члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших;

Ветераны боевых действий, имевшие право на бесплатный проезд до 1 января 2005 года;

Инвалиды, имеющие I, II, III группу инвалидности;

Лица, сопровождающие инвалидов, имеющих I группу инвалидности;

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;

Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации, имевшие право на бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования до 1 января 2005 года;

Труженики тыла;

Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;

Лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»;

Родители, иные законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;

Дети из многодетных семей;

Лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

Один из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет;

Законный представитель ребёнка, не достигшего возраста 7 лет, из многодетной семьи.

Бесплатный проезд на Московском метрополитене дополнительно для граждан, имеющих место жительства в Московской области:

Лица, не достигшие возраста 60 лет и получающие пенсию;

Один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

Один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам, до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет;

Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет.

Бесплатный проезд в городе Москве на МЦК Московской железной дороги:

Граждане, имеющие меру поддержки по бесплатному проезду на пригородном железнодорожном транспорте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане, имеющие место жительства в Московской области:

Труженики тыла;

Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;

Родителям, иным законным представителям детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;

Лица, сопровождающие инвалидов, имеющих группу инвалидности, или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

Дети из многодетных семей;

Лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почтный донор России»;

Один из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет;

Законный представитель ребёнка, не достигшего возраста 7 лет, из многодетной семьи;

Лица, не достигшие 60 лет и старше, получающие пенсию;

Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет;

Один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

Один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам, до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.