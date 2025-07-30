1 августа «Единая Россия» примет бойцов СВО и их семьи по вопросам соцподдержки

На площадках 53 местных общественных приемных «Единой России» Московской области пройдут тематические встречи. Приемы проведут депутаты от партии «Единая Россия» совместно с представителями Соцфонда РФ, региональных органов соцзащиты, общественных организаций, а также руководителями местных отделений ассоциации ветеранов СВО Московской области. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Госдумы Алла Полякова отметила, что это еще одна возможность для бойцов и их родных получить профессиональные консультации по вопросам предоставления социальных льгот, санаторно-курортного лечения, реабилитационных программ, обеспечения инвалидными средствами, пособиями, а также дополнительной поддержки для детей.

«В Подмосковье социальные вопросы традиционно занимают первое место среди общего числа обращений от семей военнослужащих — порядка 45%. Среди ключевых проблем — недостаток информации о доступных услугах, сложности с получением пособий и льгот, нехватка координации между различными учреждениями, трудности в реабилитации. Мы внимательно анализируем каждое обращение и делаем все возможное, чтобы помочь быстро и эффективно», — прокомментировала Алла Полякова.

Подробнее узнать о работе общественных приемных «Единой России» в Московской области и записаться на встречу с депутатами всех уровней можно по телефону: 8 (495) 106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.