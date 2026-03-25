Звезду «Папиных дочек» Лизу Арзамасову заподозрили в пластике

В Сети появились новые фотографии 31-летней звезды «Папиных дочек» Елизаветы Арзамасовой, которые натолкнули поклонников на мысль, что актриса сделала себе пластику носа, сообщает Super.ru .

17 марта Арзамасова отметила день рождения. В честь праздника ее супруг, фигурист Илья Авербух, поделился новыми фотографиями жены, на которых она предстала в роскошном платье, с макияжем и прической. Поклонники обратили внимание на изменения во внешности актрисы.

Многие фанаты задались вопросом, что случилось с носом Арзамасовой. Кто-то посчитал, что это неудачный фотошоп, другие решили, что актриса сделала пластическую операцию.

Однако ни сама Елизавета, ни ее супруг не стали отвечать на эти каверзные вопросы.

Несколько лет назад актриса откровенно призналась, что уже дважды делала ринопластику из-за травмы, которую она получила на съемках «Ледникового периода». Тогда звезда ударилась лицом об лед, лечиться было некогда, потому срастание произошло неправильно. Затем актриса получила еще одну травму носа во время спектакля, когда ее партнер по сцене неудачно открыл дверь. После этого она обратилась к специалисту.

