Звезда «Сватов» Кравченко сбежала из больницы ради спектакля

Актриса Татьяна Кравченко, известная по роли в «Сватах», самовольно покинула медицинское учреждение, чтобы участвовать в новогодних представлениях. Несмотря на разрыв ахиллова сухожилия, народная артистка России не прерывает свою трудовую деятельность, сообщает Mash .

72-летняя Кравченко повредила ногу во время репетиции в декабре, но не стала сразу обращаться за медицинской помощью. Травма дала о себе знать во время финального поклона на сцене Ленкома прямо перед Новым годом, и с тех пор болевые ощущения усиливаются.

Медицинское обследование выявило у Кравченко частичный разрыв ахиллова сухожилия. Врачи рекомендовали хирургическое вмешательство с последующей иммобилизацией конечности.

Однако народная артистка наотрез отказалась от операции и продолжает выходить на сцену Ленкома, используя специальную фиксирующую повязку.

