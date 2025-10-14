Звезда «Солдат» Маклаков отшутился по поводу слухов о своей болезни

Директор заслуженного артиста России Алексея Маклакова опровергла слухи о его болезни. Сам актер отшутился и заявил, что только вышел из бассейна, сообщает ТАСС .

«Только что закончил плавать в бассейне, после этого я сажусь в машину и еду на работу», — сказал Маклаков журналистам.

В СМИ появилась информация, что 64-летней звезде «Солдат» пришлось обратиться к врачам. У актера якобы нашли болезнь сердечно-сосудистой системы и запретили пить алкоголь, чтобы избежать инфаркта.

Ранее в Сети распространилась информация о госпитализации народного артиста РСФСР Александра Збруева со страшными диагнозами. Жена актера Людмила Савельева вышла на связь со СМИ и заявила, что все сообщения не соответствуют действительности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.