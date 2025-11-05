Звезда сериала «Кухня» Назаров продал почти все имущество на 200 млн рублей в РФ

Покинувший РФ Назаров продал все имущество и оставил себе комнату в квартире

Звезда сериала «Кухня», народный артист России Дмитрий Назаров, покинувший страну после начала СВО, продал и отдал детям почти все имущество на родине. Себе актер оставил всего одну комнату в квартире в Краснопрудном тупике в центре Москвы, сообщает SHOT .

Стоимость всего имущества Назарова может достигать 200 млн рублей. После переезда в Канны актер отдал дочери Арине квартиру в Подколокольном переулке площадью 130 кв. м и стоимостью около 100 млн рублей.

Трехэтажный особняк в муниципальном округе Чехов в Подмосковье и участок в 1800 кв. м артист продал примерно за 80 млн рублей. На территории коттеджа находится бассейн в 168 кв. м, дорогая мебель и другие предметы роскоши.

При этом себе Назаров решил оставить всего одну комнату в московской квартире площадью 75 кв. м. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 40 млн рублей. Именно сюда артист с женой может вернуться после продолжительной эмиграции.

Ранее Назаров заявил, что он скучает по российской столице и является коренным москвичом. Тем не менее, по словам артиста, ему нравится и на Лазурном берегу Франции, где он сейчас проживает.

