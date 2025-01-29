Звезда сериала «Глухарь» Котлярский пожаловался на потерю слуха

52-летний актер Владислав Котлярский экстренно обратился к медикам, он пожаловался на потерю слуха, сообщает Mash .

Последние несколько недель артист стал глохнуть. Самолечение ему не помогало. При этом он испугался, что есть опасность полной потери слуха, и обратился к врачам.

Виной глухоты оказалась серная пробка. Ее удалили. Артиста успокоили и отправили домой.

Ранее народный артист РФ Владимир Стеклов упал в обморок в своей московской квартире. У актера в 2023 году диагностировали онкологию.