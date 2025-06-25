Звезда сериала «Доктор Хаус» Джо Маринелли умер на 69-м году жизни

В возрасте 68 лет ушел из жизни американский актер Джо Маринелли, известный своими ролями в телесериалах «Санта-Барбара» и «Доктор Хаус». По данным издания People, причиной смерти стала злокачественная опухоль желудка, сообщает «Царьград» .

По словам агента актера Джули Смит, Маринелли несколько лет боролся с онкологическими заболеваниями горла и желудка. Он скончался в своем доме в Бербанке, штат Калифорния.

Джо Маринелли родился 21 января 1957 года в штате Коннектикут в семье с итальянскими корнями. Когда ему исполнилось четыре года, они перебрались в Южную Калифорнию. Актерскому мастерству он обучался в Лондоне, посещая Университет Лойола Мэримаунт и Королевскую академию драматического искусства. После завершения учебы Маринелли вернулся в США и играл в местных театральных постановках. В середине 1980-х годов ему удалось попасть в киноиндустрию.

Российские телезрители помнят его по роли мафиози Банни Тальятти в знаменитом сериале «Санта-Барбара». Эта роль принесла ему премию Soap Opera Digest в номинации «Лучший комедийный актер». Кроме того, он снимался в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Отчаянные домохозяйки».