Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов борется с рецидивом рака мозга

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова произошел рецидив рака мозга. Актер частично лишился зрения и слуха. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале .

Попову диагностировали рак мозга в 2018 году. Спустя год он сообщил, что победил болезнь, однако в 2025 году она вернулась с осложнениями.

Актер рассказал, что у него повреждены синапсы, отвечающие за зрение и частично за слух. Он совсем ничего не видит правым глазом, а левым видит очень слабо.

«А очень хочется работать, очень хочется жить», — сказал актер.

Он отметил, что семь лет назад ему помогли в борьбе с раком друзья, коллеги и продюсеры. Попов признался, что сейчас ему тоже нужна помощь. Актер отметил, что надеется продолжить съемки, если ему удастся справиться с недугом.

Ранее актер рассказывал, что ему назначили курс химиотерапии. Он выражал надежду на то, что «зрители ничего не заметят».