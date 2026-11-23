Звезда «Кадетства» Захарова снялась в белом мини-платье на пляже в Тель-Авиве

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова опубликовала в соцсетях фотографии с берега Средиземного моря. Для съемки она выбрала короткое белое платье, сообщает «Царьград» .

Актриса дополнила платье с полупрозрачным кружевом темными солнцезащитными очками и небрежной прической. Недавно Захарова отпраздновала 51-летие.

В Израиле она участвует в гастролях комедийного спектакля «Мужчина с доставкой на дом», где играет Лизу. Вместе с ней на сцену выходят Елена Воробей, Дмитрий Миллер и Михаил Полицеймако. В свободное время актриса посетила святые места в Иерусалиме.

Ранее Захарова рассказывала, что больше не комплексует из-за нескольких лишних килограммов. Она делает утреннюю зарядку и встает из-за стола с легким чувством голода, но не придерживается строгих диет.

Захарова постоянно живет в Москве и владеет дачей примерно в 100 км от столицы. В сериале «Кадетство» она сыграла молодую преподавательницу этикета и эстетики Полину Сергеевну Ольховскую.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.