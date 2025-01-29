Звезда «Кадетства» Владимир Стеклов упал в обморок

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Народный артист РФ, актер Владимир Стеклов упал в обморок в своей квартире в столице, он вызвал медиков, сообщает SHOT .

Это произошло несколько дней назад. Артисту резко стало плохо.

Медики скорой помощи осмотрели очень бледного пациента. Они уточнили, что причиной обморока стало резкое снижение давления, это, в свою очередь, привело к ухудшению мозгового кровоснабжения. По предварительной информации, подобное состояние у Стеклова могло развиться из-за острой сердечной недостаточности. Актер от госпитализации отказался. Он решил продолжать лечение амбулаторно.

На сегодняшний день Стеклов продолжает активно выступать в театре.

Ранее у артиста удалили злокачественную опухоль с кожи головы, он борется с меланомой. Онкологию диагностировали у него в 2023 году.

Актер снялся во многих фильмах и сериалах, среди которых «Кадетство», «Нулевой пациент», «13 Клиническая». Является худруком Московского современного художественного театра.