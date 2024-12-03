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Звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

Актриса Ирина Муравьева, сыгравшая одну из ключевых ролей в фильме «Москва слезам не верит», оказалась в больнице. У 75-летней женщины сильные боли в области кишечника, сообщает Mash .

Сначала Муравьева почувствовала неприятные ощущения в животе и позвонила в скорую помощь. Прибывшие врачи порекомендовали актрисе поехать в медицинское учреждение.

Муравьева проходила лечение в стационаре. Ей разрешили поехать домой, но порекомендовали сходить к доктору.

Ранее звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой потребовалась экстренная медицинская помощь. У нее ухудшилось самочувствие на фоне сахарного диабета.