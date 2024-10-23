Звезда «Девчат» Дружинина обратилась к врачам из-за боли в лопатке на фоне рака

88-летняя актриса Светлана Дружинина, которая стала известна благодаря фильму «Девчата», начала чувствовать себя хуже. Она обратилась к докторам из-за странных ощущений в спине, сообщает SHOT .

У Дружининой начало болеть рядом с расположенной слева лопаткой. Ее дополнительно обследовали и выяснили, что недуг стремительно развивается.

Актрисе сказали лечиться амбулаторно. За ней наблюдают. Несмотря на онкологию, Дружинина не собирается отказываться от привычного активного образа жизни и переставать работать.

Рак легких у Дружининой обнаружили несколько лет назад. В конце лета ее увозили в больницу с воспалением легких.