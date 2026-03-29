Звезда 90-х Богдан Титомир задолжал налоговой почти в миллион рублей

59-летний музыкант Богдан Титомир на протяжении нескольких месяцев игнорирует налоговые выплаты. Общая сумма задолженности уже достигла около 900 тысяч рублей, сообщает SHOT .

Если ситуация не изменится, рэпер рискует столкнуться с серьезными последствиями: блокировкой банковских счетов и запретом на выезд из страны.

В свое время Титомир был одним из самых популярных исполнителей России, однако с наступлением двухтысячных его популярность резко пошла на спад. Артист перебрался в США, где, по имеющимся сведениям, пристрастился к запрещенным веществам и сменил музыкальное направление.

Все это привело к тому, что рэпер на долгие годы выпал из отечественной музыкальной индустрии. Вернувшись на родину, он попробовал себя в роли клубного диджея, однако переформатирование карьеры не помогло ему справиться с финансовыми трудностями.

В настоящее время Богдан Титомир активно пытается напомнить о себе публике, появляясь на различных телевизионных шоу и мероприятиях. Тем не менее денежные проблемы никуда не делись, а долг перед налоговой службой продолжает оставаться серьезной головной болью для некогда знаменитого исполнителя.

