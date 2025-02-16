Злобный киборг «нападает» на гостей мероприятия в Японии

Note: злобный робопес «бросается» на гостей арт-объекта в Японии

Злобный киборг-робопес «бросается» на гостей арт-объекта в Японии. Инсталляцию, которая называется «Динамика цепной собаки», создал Такаюки Тодо, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал Note.

В рамках экспозиции, робопес с агрессивным взглядом пытается напасть на людей, пришедших на выставку в Японии. От атаки людей «собаку» сдерживают только цепи.

Автор своей работой хочет показать, что технологии угрожают человечеству. При этом некоторые люди приняли тот факт, что киборги уже являются частью повседневной жизни.

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